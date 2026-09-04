Украинская теннисистка Марта Костюк победила “нейтральную” Екатерину Александрову в матче третьего круга US Open-2026.

Марта Костюк победила Екатерину Александрову

До этого поединка Костюк подошла после победы в двух сетах над американкой Слоун Стивенс — чемпионкой US Open-2017, которая получила вайлдкард на турнир.

В третьем круге украинке противостояла “нейтральная” Екатерина Александрова. Теннисистки впервые за четыре года встретились между собой на корте.

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В предыдущем матче Костюк проиграла россиянке в 1/16 финала турнира в Портороже. В целом украинка до этого не имела побед над Александровой: еще одно поражение она потерпела в первом круге WTA 1000 в Риме в 2021 году.

Костюк против Александровой: как прошел матч

Марта Костюк захватила преимущество в начале первого сета, поведя 3:0 по геймам. После этого Александрова начала сокращать отставание, однако до завершения партии выиграла лишь три гейма. Стартовый сет остался за украинкой.

В начале второй партии россиянка сделала брейк и вышла вперед — 2:0. Однако Костюк быстро ликвидировала ее преимущество. Украинка выиграла шесть следующих геймов подряд и завершила матч победой — 6:2.

Поединок длился 1:18 часа. За матч Костюк выполнила четыре подачи навылет, тогда как ее соперница сделала один эйс. Марта превосходила Александрову по количеству виннеров — 23 против 8, а “нейтральная” допустила больше невынужденных ошибок — 28 против 17.

US Open. Третий круг

Марта Костюк (Украина, 11) — Екатерина Александрова (19) — 2:0 (6:3, 6:2)

Победа над Александровой позволила Костюк повторить свой личный рекорд на US Open. В прошлом сезоне украинская теннисистка уже доходила до 1/8 финала Грендслема в Нью-Йорке.

Костюк также в третий раз подряд выступит в четвертом круге мейджора. В этом году на Ролан Гарросе и Уимблдоне Марта дошла до полуфинала.

Следующей соперницей Костюк будет победительница матча между шестой сеяной чешкой Линдой Носковой и американкой Энн Ли.

Источник : Суспільне

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