История пятницы 13: от скандинавских богов до фильмов ужасов

Пятница 13 — это день, с которым связано множество суеверий, страхов и легенд. Это сочетание дня недели и числа вызывает тревогу у миллионов людей по всему миру.

Про приметы, суеверия и историю пятницы 13, читайте в материале.

Что означает пятница 13: история

И число 13, и пятница с древности вызывали тревогу во многих культурах. Их сочетание — пятница 13 — приобрело особенно мрачную репутацию.

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В скандинавских мифах именно 13-й незваный гость, бог Локи, стал причиной трагедии. Он пришел без приглашения на пир в Валгалле, из-за чего баланс оказался нарушен, и вскоре был убит один из любимых богов. Эта история породила суеверие о том, что тринадцатый за столом приносит беду, и постепенно оно распространилось по всей Европе.

На Тайной вечере Иисуса и 12 апостолов именно тринадцатым оказался Иуда — тот, кто его предал. Со временем к числу 13 добавилась и пятница как день бедствий: по библейским преданиям, именно в пятницу Адам и Ева нарушили запрет, Каин убил Авеля, начался Всемирный потоп и произошло разрушение Храма Соломона.

Что такое пятница 13 и почему ее боятся:

Лишь в XIX веке сочетание пятницы и числа 13 стало восприниматься как отдельное суеверие. Исследователи считают, что это было характерно для викторианской эпохи.

А в 1907 году роман Пятница, тринадцатое Томаса Лоусона закрепил образ роковой даты, рассказав историю о брокере, который воспользовался страхами людей, чтобы обрушить рынок.

Позже, в XX веке, пятница 13 стала поп-культурным символом. Фильмы ужасов с одноименным названием, особенно франшиза с убийцей в хоккейной маске, превратили суеверие в массовый феномен.

В 2000-х это подкрепилось бестселлерами вроде Кода да Винчи, где пятница 13 представляется днем тайных расправ и заговоров.

Таким образом, дурная слава пятницы 13 возникла не столько из-за древних событий, сколько благодаря культуре, литературе и кино.

Хотя научных подтверждений ее опасности нет, страх перед этой датой получил даже отдельное название — параскаведекатриафобия.

Это день, окруженный мистикой и множеством старинных примет, которые передаются из поколения в поколение. В народе считается, что пятница 13 особенно неудачна и может принести беду, если вести себя неправильно.

Что происходит в пятницу 13

С точки зрения психологии, многое в этот день определяется не мистикой, а настроем самого человека. Эффект самосбывающегося пророчества работает: если вы ждете плохого, то можете стать тревожнее и менее внимательными — а значит, шанс на ошибки и неудачи действительно вырастает.

Кроме того, в социальных сетях в этот день появляется больше новостей о странных происшествиях. Это создает иллюзию, будто пятница 13 действительно отличается от других дней, хотя на самом деле это может быть результатом повышенного внимания к дате.

Тем не менее, в этот день происходят и положительные события. Люди устраивают вечеринки, выходят фильмы, а кто-то нарочно делает добрые дела, чтобы превратить этот день в нечто светлое. Некоторые видят в пятнице 13 возможность переосмыслить свои страхи и отпустить их.

Пятница 13: что нельзя делать

С этим днем связано немало запретов и предостережений, которые касаются самых разных сфер жизни.

Запреты:

Не начинайте новых дел. По поверьям, любые начинания — от переезда до обычной уборки — в пятницу 13 обречены на неудачу. Считается, что энергетика дня этому не способствует. Особенно это касается подписания документов, собеседований и деловых решений.

Не стригите волосы и ногти. Считается, что вместе с ними можно “состричь” удачу и жизненные силы. Женщинам особенно не рекомендуют трогать волосы, так как они якобы связаны с энергетическим состоянием.

Избегайте зеркал в темноте. Зеркала в пятницу 13 считаются источником негатива. Смотреть в них при свечах или в мрачной обстановке — плохая идея. В тревожном состоянии это особенно опасно: можно, по поверьям, притянуть беду или увидеть нечто потустороннее.

Не пересчитывайте деньги после заката. Считается, что это может привести к финансовым потерям или затруднениям. Также не стоит одалживать деньги — можно отдать удачу или перенять чужие проблемы.

Что можно делать в пятницу 13

В первую очередь — сохранять спокойствие. Именно трезвый взгляд и самообладание делают этот день обычным. Паника и тревожность могут стать причиной ошибок, а не мистическая сила числа.

Это хороший день для избавления от ненужного — как материального, так и внутреннего. Вы можете выкинуть старые вещи, удалить ненужные контакты, простить обиды и мысленно отпустить прошлое. Такой ритуал поможет освободить место для нового и укрепить психологическое состояние.

Многие связывают этот день с защитой и энергетическим очищением. Если вы интересуетесь эзотерикой, можно использовать свечи, соль, ароматические травы, провести уборку с открытыми окнами. Даже простые действия в доме воспринимаются как обновление.

Не забывайте и о радости. Юмор, теплое общение, прогулки и отдых отлично помогают нейтрализовать страхи. Если вы отнесетесь к пятнице 13 легко, без суеты и суеверий, она пройдет для вас спокойно.

И наконец, относитесь к этой дате как к любой другой. Живите в привычном ритме, занимайтесь любимыми делами, не ждите беды. Главное — не накручивать себя, и тогда пятница 13 пройдет тихо, а может — даже удачно.

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