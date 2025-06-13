Історія п’ятниці 13: від скандинавських богів до фільмів жахів

П’ятниця 13 – це день, з яким пов’язано безліч забобонів, страхів і легенд. Це поєднання дня тижня і числа викликає тривогу у мільйонів людей по всьому світу.

Про прикмети, забобони та історію п’ятниці 13, читайте в матеріалі.

Що означає п’ятниця 13: історія

І число 13, і п’ятниця з давніх-давен викликали тривогу в багатьох культурах. Їхнє поєднання – п’ятниця 13 – набуло особливо похмурої репутації.

Зараз дивляться

У скандинавських міфах саме 13-й непроханий гість, бог Локі, став причиною трагедії. Він прийшов без запрошення на бенкет у Валгаллі, через що баланс виявився порушеним, і незабаром було вбито одного з улюблених богів. Ця історія породила марновірство про те, що тринадцятий за столом приносить біду, і поступово воно поширилося по всій Європі.

На Таємній вечері Ісуса і 12 апостолів саме тринадцятим виявився Юда – той, хто його зрадив. Згодом до числа 13 додалася і п’ятниця як день лиха: за біблійними переказами, саме в п’ятницю Адам і Єва порушили заборону, Каїн убив Авеля, розпочався Всесвітній потоп і сталося руйнування Храму Соломона.

Що таке п’ятниця 13 і чому її бояться:

Лише в XIX столітті поєднання п’ятниці та числа 13 стало сприйматися як окреме марновірство. Дослідники вважають, що це було характерно для вікторіанської епохи.

А 1907 року роман П’ятниця, тринадцяте Томаса Лоусона закріпив образ фатальної дати, розповівши історію про брокера, який скористався страхами людей, щоб обвалити ринок.

Пізніше, у XX столітті, п’ятниця 13 стала поп-культурним символом. Фільми жахів з однойменною назвою, особливо франшиза з убивцею в хокейній масці, перетворили забобон на масовий феномен.

У 2000-х це підкріпилося бестселерами на кшталт Коду да Вінчі, де п’ятниця 13 представляється днем таємних розправ і змов.

Таким чином, лиха слава п’ятниці 13 виникла не стільки через стародавні події, скільки завдяки культурі, літературі та кіно.

Хоча наукових підтверджень її небезпеки немає, страх перед цією датою отримав навіть окрему назву – параскаведекатріафобія.

Це день, оточений містикою і безліччю старовинних прикмет, які передаються з покоління в покоління. У народі вважають, що п’ятниця 13 особливо невдала і може принести біду, якщо поводитися неправильно.

Що відбувається в п’ятницю 13

З погляду психології, багато чого цього дня визначається не містикою, а настроєм самої людини. Ефект самоздійснюваного пророцтва працює: якщо ви чекаєте на погане, то можете стати більш тривожними та менш уважними – а отже, шанс на помилки та невдачі справді зростає.

Крім того, у соціальних мережах цього дня з’являється більше новин про дивні події. Це створює ілюзію, ніби п’ятниця 13 дійсно відрізняється від інших днів, хоча насправді це може бути результатом підвищеної уваги до дати.

Проте цього дня відбуваються і позитивні події. Люди влаштовують вечірки, виходять фільми, а хтось навмисне робить добрі справи, щоб перетворити цей день на щось світле. Дехто вбачає в п’ятниці 13 можливість переосмислити свої страхи та відпустити їх.

П’ятниця 13: що не можна робити

Із цим днем пов’язано чимало заборон і застережень, які стосуються найрізноманітніших сфер життя.

Заборони:

Не починайте нових справ. За повір’ями, будь-які починання – від переїзду до звичайного прибирання – у п’ятницю 13 приречені на невдачу. Вважається, що енергетика дня цьому не сприяє. Особливо це стосується підписання документів, співбесід і ділових рішень.

За повір’ями, будь-які починання – від переїзду до звичайного прибирання – у п’ятницю 13 приречені на невдачу. Вважається, що енергетика дня цьому не сприяє. Особливо це стосується підписання документів, співбесід і ділових рішень. Не стрижіть волосся і нігті. Вважається, що разом із ними можна “зістригти” удачу та життєві сили. Жінкам особливо не рекомендують чіпати волосся, бо воно нібито пов’язане з енергетичним станом.

Вважається, що разом із ними можна “зістригти” удачу та життєві сили. Жінкам особливо не рекомендують чіпати волосся, бо воно нібито пов’язане з енергетичним станом. Уникайте дзеркал у темряві. Дзеркала в п’ятницю 13 вважаються джерелом негативу. Дивитися в них при свічках або в похмурій обстановці – погана ідея. У тривожному стані це особливо небезпечно: можна, за повір’ями, притягнути біду або побачити щось потойбічне.

Дзеркала в п’ятницю 13 вважаються джерелом негативу. Дивитися в них при свічках або в похмурій обстановці – погана ідея. У тривожному стані це особливо небезпечно: можна, за повір’ями, притягнути біду або побачити щось потойбічне. Не перераховуйте гроші після заходу сонця. Вважається, що це може призвести до фінансових втрат або труднощів. Також не варто позичати гроші – можна віддати удачу або перейняти чужі проблеми.

Що можна робити в п’ятницю 13

Насамперед – зберігати спокій. Саме тверезий погляд і самовладання роблять цей день звичайним. Паніка і тривожність можуть стати причиною помилок, а не містична сила числа.

Це хороший день для позбавлення від непотрібного – як матеріального, так і внутрішнього. Ви можете викинути старі речі, видалити непотрібні контакти, пробачити образи і подумки відпустити минуле. Такий ритуал допоможе звільнити місце для нового і зміцнити психологічний стан.

Багато хто пов’язує цей день із захистом і енергетичним очищенням. Якщо ви цікавитеся езотерикою, можна використовувати свічки, сіль, ароматичні трави, провести прибирання з відчиненими вікнами. Навіть прості дії в домі сприймаються як оновлення.

Не забувайте і про радість. Гумор, тепле спілкування, прогулянки і відпочинок чудово допомагають нейтралізувати страхи. Якщо ви поставитеся до п’ятниці 13 легко, без метушні й забобонів, вона пройде для вас спокійно.

І нарешті, ставтеся до цієї дати як до будь-якої іншої. Живіть у звичному ритмі, займайтеся улюбленими справами, не чекайте біди. Головне – не накручувати себе, і тоді п’ятниця 13 пройде тихо, а може – навіть вдало.

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