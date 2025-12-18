Зимой большинство украинцев, особенно те, кто работает с утра, часто выходят из дома еще в темноте, а возвращаются, когда на улице снова темно. Короткие дни и длинные ночи ощущаются очень остро, ведь солнце восходит поздно, а садится рано.

Когда день начнет увеличиваться в 2026 году

Ответ на этот вопрос связан с астрономическим явлением, а именно с зимним солнцестоянием. Зимнее солнцестояние — это момент, когда один из полюсов Земли максимально отклонен от Солнца.

Для Украины, как и для всего Северного полушария, это обычно происходит 21 или 22 декабря. В 2025 году самый короткий день приходится на 21 декабря, в 2026 году — также 21 декабря. Именно после этого дня в Украине начнет увеличиваться световой день, ведь дни постепенно станут длиннее, а ночи короче.

Этот момент имеет прямую связь с тем, что происходит на полюсах, ведь во время зимнего солнцестояния Северный полюс почти не получает солнечного света, тогда как в Южном полушарии, наоборот, Солнце там на высоте, и день самый длинный. Из-за этого в Арктике темнота царит неделями, а на Южном полюсе в это время свет и тепло солнца достигают максимума.

На снимках спутников NASA хорошо виден контраст, когда зимой Север темный, а Юг яркий, но летом ситуация меняется на противоположную.

Для Украины это означает, что после 21 декабря мы начинаем замечать, что день становится длиннее. Солнце поднимается выше над горизонтом, даже если еще холодно. Этот процесс продолжается всю зиму и весну, пока день не станет самым длинным во время летнего солнцестояния.

Когда световой день начнет увеличиваться и что праздновали предки

Издавна день зимнего солнцестояния имел большое культурное значение. Люди видели в нем символ смерти тьмы и возрождения Солнца. Предки знали, что период зимнего солнцестояния — это дата, когда начнет увеличиваться световой день.

Празднования сопровождались гуляниями, ритуалами и обрядами, ведь это был момент, когда начиналось медленное возвращение света.

Для современной Украины это означает, что с момента зимнего солнцестояния, а именно после 21 декабря, день начнет увеличиваться. То есть после этой даты каждый день солнце будет светить немного дольше, а световой день постепенно будет увеличиваться, принося больше света и тепла.

Итак, зимнее солнцестояние — это не только короткий день и длинная ночь, но и момент, когда природа постепенно пробуждается, а Украина начинает медленно приближаться к более длинным и светлым дням, которые ведут к весне.

Источник : NASA

