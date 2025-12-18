Взимку більшість українців, особливо ті, хто працює з ранку, часто виходять з дому ще у темряві, а повертаються, коли на вулиці знову темно. Короткі дні та довгі ночі відчуваються дуже гостро, адже сонце сходить пізно, а сідає рано.

Коли в Україні почне збільшуватися світловий день, читайте в нашому матеріалі.

Коли день почне збільшуватися день у 2026 році

Відповідь на це питання пов’язана з астрономічною подією, а саме з зимовим сонцестоянням. Зимове сонцестояння – це момент, коли один із полюсів Землі максимально відхилений від Сонця.

Зараз дивляться

Для України, як і для всієї Північної півкулі, це зазвичай відбувається 21 або 22 грудня. У 2025 році найкоротший день припадає на 21 грудня, у 2026 році – також 21 грудня. Саме після цього дня в Україні почне збільшуватися світловий день, адже дні поступово стануть довшими, а ночі коротшими.

Цей момент має прямий зв’язок із тим, що відбувається на полюсах, адже під час зимового сонцестояння Північний полюс майже не отримує сонячного світла, тоді як у Південній півкулі, навпаки, Сонце там на висоті, і день найдовший. Через це в Арктиці темрява панує тижнями, а на Південному полюсі у цей час світло та тепло сонця досягають максимуму.

На знімках супутників NASA добре видно контраст, коли взимку Північ темна, а Південь яскравий, але влітку ситуація змінюється на протилежну.

Для України це означає, що після 21 грудня ми починаємо помічати, що день стає довшим. Сонце піднімається вище над обрієм, навіть якщо ще холодно. Цей процес триває всю зиму та весну, поки день не стане найдовшим під час літнього сонцестояння.

Коли світловий день почне збільшуватися та що святкували предки

З давніх-давен день зимового сонцестояння мав велике культурне значення. Люди бачили в ньому символ смерті темряви та відродження Сонця. Предки знали, що період зимового сонцестояння це дата, коли почне збільшуватись світловий день.

Святкування супроводжувалися гуляннями, ритуалами та обрядами, адже це був момент, коли починалося повільне повернення світла.

Для сучасної України це означає, що з моменту зимового сонцестояння, а саме після 21 грудня, день почне збільшуватися. Тобто після цієї дати щодня сонце буде світити трохи довше, а світловий день поступово зростатиме, приносячи більше світла та тепла.

Отже, зимове сонцестояння – це не лише короткий день і довга ніч, а й момент, коли природа поступово прокидається, а Україна починає повільно наближатися до довших і світліших днів, які ведуть до весни.

Джерело : NASA

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.