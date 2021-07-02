Как выбрать солнцезащитный крем и правильно загорать — дерматолог

Все мы знаем, что воздействие солнца на нашу кожу не всегда полезно. Как получить от солнечных лучей удовольствие и здоровье и избежать при этом опасных рисков. Факты ICTV пообщались на эту актуальную летнюю тему с дерматологом Адалиной Сисак.

— Негативное влияние ультрафиолета на кожу накапливается так же, как и радиация, и в определенный период возникают такие проблемы, как преждевременное старение кожи, появление опасных новообразований, в том числе и меланомы, — объясняет Адалина Сисак.

По ее словам, солнечные лучи делятся на две группы — А и Б. Излучения типа Б мы получаем в жаркие дни, именно оно провоцирует появление ожогов. А вот лучи типа А проникают в кожу гораздо глубже и приводят к ее потемнению — то есть к загару. Солнечные лучи типа А активны в любое время года и проходят даже сквозь облака и стекло.

Сегодня на полках аптек и магазинов с косметикой можно найти множество видов солнцезащитных средств с пометкой SPF. Так называют фактор защиты от солнечного излучения. А число, стоящее рядом с этой аббревиатурой, указывает на количество Б-лучей, которую можно получить без угрозы ожогов. Наиболее распространенными в летнее время являются SPF 30 и 50.

Отличаются эти средства только тем, что время нахождения на открытом пространстве будет больше. Чем темнее кожа, тем дольше SPF-крем будет защищать в солнечную погоду.

А еще косметологи рекомендуют внимательно изучать упаковку. Важно, чтобы на тюбике отмечалось, что крем защищает от обоих видов излучения — А и Б, соответственно UVA и UVB.

Даже с нанесенной солнцезащитой загар все равно ложится на нашу кожу, только намного безопаснее. Поэтому отказываться от шоколадного оттенка совсем не обязательно. Главное — помнить о своем здоровье и вовремя защитить себя от неприятных последствий.

Добавим, что солнечные ванны лучше всего принимать до 11.00 утра и после 16.00 днем. Летом в эти часы солнце наименее агрессивное.

Фото: Depositphotos

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