Без ризику для шкіри: експерт пояснила, які парфуми безпечні для впливу сонця
Професор хімії з Університету Монпельє та співзасновниця бренду Odore Scola Ізабель Парро пояснила, що насправді ж наносити парфуми на шкіру влітку, зокрема під час засмаги, можна. За умови, що склад аромату відповідає певним вимогам.
У чому негатив
За словами експертки, нанесення парфумів може негативно вплинути на шкіру.
– Дуже важливо розуміти, як ароматичні молекули взаємодіють із сонцем. Деякі з них, що містяться в парфумерних інгредієнтах, чутливі до сонця, тому можуть викликати реакції на шкірі під дією ультрафіолету, – каже Парро.
Суворе законодавство
Однак, за словами професора, сучасне парфумерне законодавство досить суворе. Саме тому компоненти парфумів здебільшого стійкі до впливу сонячних променів.
– Сучасне парфумерне законодавство забороняє наявність фурокумаринів і фототоксичних компонентів. Тож за умови використання сертифікованих ароматів, призначених для шкіри, ви повністю захищені, – зазначає експерт.
Небажані аромати
Водночас Ізабель каже, що деякі компоненти, зокрема ефірні олії цитрусових, як-от бергамот чи лимон, можуть збільшити чутливість шкіри до сонця. А це, своєю чергою, призведе до:
- подразнення;
- почервоніння;
- опіків;
- іноді до пігментації.
Саме тому слід уникати таких інгредієнтів у складі парфумів, які ви наносите перед перебуванням під активним сонцем.
Ізабель також закликає не використовувати текстильні та домашні парфуми (з невідомим складом) для тіла.