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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Без ризику для шкіри: експерт пояснила, які парфуми безпечні для впливу сонця

користування духами влітку
Фото: Pixabay

Професор хімії з Університету Монпельє та співзасновниця бренду Odore Scola Ізабель Парро пояснила, що насправді ж наносити парфуми на шкіру влітку, зокрема під час засмаги, можна. За умови, що склад аромату відповідає певним вимогам.

У чому негатив

За словами експертки, нанесення парфумів може негативно вплинути на шкіру.

– Дуже важливо розуміти, як ароматичні молекули взаємодіють із сонцем. Деякі з них, що містяться в парфумерних інгредієнтах, чутливі до сонця, тому можуть викликати реакції на шкірі під дією ультрафіолету, – каже Парро.

Суворе законодавство

Однак, за словами професора, сучасне парфумерне законодавство досить суворе. Саме тому компоненти парфумів здебільшого стійкі до впливу сонячних променів.

Зараз дивляться

– Сучасне парфумерне законодавство забороняє наявність фурокумаринів і фототоксичних компонентів. Тож за умови використання сертифікованих ароматів, призначених для шкіри, ви повністю захищені, – зазначає експерт.

Небажані аромати

Водночас Ізабель каже, що деякі компоненти, зокрема ефірні олії цитрусових, як-от бергамот чи лимон, можуть збільшити чутливість шкіри до сонця. А це, своєю чергою, призведе до:

  • подразнення;
  • почервоніння;
  • опіків;
  • іноді до пігментації.

Саме тому слід уникати таких інгредієнтів у складі парфумів, які ви наносите перед перебуванням під активним сонцем.

Ізабель також закликає не використовувати текстильні та домашні парфуми (з невідомим складом) для тіла.

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Джерело: Vogue
косметика, літо, науковці, парфуми, Советы
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