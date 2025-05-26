В Украине официально завершен эпидсезон: в ЦОЗ подвели основные итоги

В Центре общественного здоровья подвели основные итоги эпидемического сезона ОРВИ 2024/2025 годов, который официально завершен 18 мая.

— В общем, эпидемический сезон прошел стабильно и без чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения, — говорится в сообщении.

Превышение эпидпорога

Рассчитанный для Украины эпидемический порог был превышен 10-16 февраля. Показатели заболеваемости вернулись к предэпидемическому уровню 24-30 марта. То есть эпидемический подъем длился шесть недель.

Для сравнения, в прошлом году эпидемический порог был превышен 22-28 января на четыре недели — до 19-25 февраля.

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Пик заболеваемости этого сезона пришелся на более поздние даты, чем в прошлом, но был выше. В пиковую неделю с 24 февраля по 2 марта интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая Covid-19, составлял 758,4 на 100 000 населения, против пиковой недели 5–11 февраля 2024 года — 645,2 на 100 000 населения.

Заболеваемость пошла на убыль, начиная с 3–9 марта, и продолжала снижаться до самого завершения эпидсезона.

Статистика за сезон

Всего с начала эпидсезона 30 сентября 2024 года до его завершения 18 мая 2025 ОРВИ переболело 4 628 292 человека (из них — 2 637 562 ребенка, 56,98% от общего количества). Covid-19 подтвердился у 21 363 человек (2514 детей, 11,76%).

Госпитализировано за эпидсезон с ОРВИ — 126 733 человека (73 999 детей, 58,38%), с Covid-19 — 6581 (901 ребенок, 13,69%).

Умерло в результате ОРВИ в течение эпидсезона 193 человека, в их числе девять детей. 97 умерших имели установленный диагноз Covid-19, 92 человека в результате гриппа, еще трое от пневмонии, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом. Один человек умер от пневмонии, вызванной аденовирусной инфекцией.

Вакцинация

Что касается вакцинации, то в течение сезона прививки против гриппа получили 114 060 человек, из которых 66 515 человек из групп медицинского и эпидемического рисков. Больше всего вакцинированных — среди работников медицинских учреждений — 32 471 человек.

Отмечается, что во всех летальных случаях у людей не было профилактических прививок против этих болезней. Это еще раз подчеркивает важность вакцинации и профилактических мер — особенно для уязвимых групп населения.

Источник : Центр общественного здоровья

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