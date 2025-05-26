В Україні офіційно завершено епідсезон: у ЦГЗ підбили основні підсумки

У Центрі громадського здоров’я підбили основні підсумки епідемічного сезону ГРВІ 2024/2025 років, який офіційно завершено 18 травня.

– Загалом, епідемічний сезон минув стабільно та без надмірного навантаження на систему охорони здоров’я, – ідеться в повідомленні.

Перевищення епідпорогу

Розрахований для України епідемічний поріг було перевищено 10-16 лютого. Показники захворюваності повернулися до передепідемічного рівня 24-30 березня. Тобто епідемічний підйом тривав шість тижнів.

Для порівняння, торік епідемічний поріг було перевищено 22-28 січня на чотири тижні – до 19-25 лютого.

Зараз дивляться

Пік захворюваності цього сезону припав на пізніші дати, ніж торік, але був вищим. У піковий тиждень із 24 лютого до 2 березня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з Covid-19, становив 758,4 на 100 000 населення, проти пікового тижня 5-11 лютого 2024 року – 645,2 на 100 000 населення.

Захворюваність пішла на спад, починаючи з 3-9 березня, і продовжувала знижуватися до самого завершення епідсезону.

Статистика за сезон

Загалом від початку епідсезону 30 вересня 2024 року до його завершення 18 травня 2025 року на ГРВІ перехворіло 4 628 292 особи (з них – 2 637 562 дитини, 56,98% від загальної кількості). Covid-19 підтвердився у 21 363 осіб (2514 дітей, 11,76%).

Госпіталізовано за епідсезон із ГРВІ – 126 733 особи (73 999 дітей, 58,38%), із Covid-19 – 6581 (901 дитина, 13,69%).

Померло внаслідок ГРВІ протягом епідсезону 193 особи, зокрема дев’ять дітей. 97 померлих мали встановлений діагноз Covid-19, 92 людини внаслідок грипу, ще троє від пневмонії, спричиненої респіраторно-синцитіальним вірусом. Одна людина померла від пневмонії, спричиненої аденовірусною інфекцією.

Вакцинація

Щодо вакцинації, то протягом сезону щеплення проти грипу отримали 114 060 осіб, з яких 66 515 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків. Найбільше вакцинованих – серед працівників медичних закладів – 32 471 особа.

Зазначається, що в усіх летальних випадках у людей не було профілактичних щеплень проти цих хвороб. Це ще раз підкреслює важливість вакцинації та профілактичних заходів – особливо для вразливих груп населення.

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