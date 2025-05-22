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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Ученые обнаружили ген, вызывающий длительный Covid-19

Генетичні дослідження РНК
Фото: Depositphotos

 

Международная команда ученых обнаружила генетический вариант, который существенно повышает риск развития длительного Covid-19.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

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Ген FOXP4 провоцирует нарушение фунций легких

Ученые из Каролинского института в Швеции и Института молекулярной медицины Финляндии проанализировали данные более 1, 6 млн пациентов и обнаружили участки генома, которые влияют на вероятность заражения и тяжесть коронавирусной инфекции.

Они установили, что ген FOXP4 увеличивает риск длительного течения Covid-19 примерно на 60%.

Этот результат был подтвержден в независимом анализе, охватившем еще 9 500 случаев.

Кроме того, повышенная активность FOXP4 провоцирует осложнения функций легких.

Например, люди с мутациями FOXP4, переносят коронавирусную инфекцию значительно тяжелее, чем те, у кого этот ген функционирует менее активно.

Интересно, что такие мутации чаще встречаются среди выходцев из Восточной Азии и латиноамериканцев: носители “особо ковидного” варианта FOXP4 составляют 32% и 20% соответственно.

Зато среди коренных европейцев и их потомков этот вариант гена обнаруживается лишь в 2-3% случаев.

— Генетические исследования особенно важны, поскольку раскрывают факторы риска болезней, природа которых до сих пор остается малоизвестной. Это открытие дает нам новые направления для исследования причин и потенциального лечения длительного Covid-19, — отметила соавтор исследования Ханна Оллила из Института молекулярной медицины Финляндии.

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Источник: MedicalXpress
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