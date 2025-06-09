Как быстро вылечить солнечный ожог: советы дерматолога

Чрезмерное увлечение солнечными ваннами порой заканчивается неприятно: кожа краснеет, жжет и болит.

Что делать, если сгорел на солнце, как снять покраснение в домашних условиях и быстро облегчить боль?

Об этом Фактам ICTV рассказала врач-дерматолог Татьяна Кобец.

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Как снять покраснение в домашних условиях

Солнечный ожог — это повреждение верхних слоев кожи под действием ультрафиолетового излучения.

Чтобы избежать неприятных ощущений, важно быстро принять меры для снятия воспаления и боли. Вот несколько простых советов.

Первый шаг — уйти с солнца, чтобы избежать дальнейшего повреждения кожи. В первые часы после солнечного ожога ее нужно охладить.

Примите прохладный душ или ванну, можно даже приложить чистую мокрую ткань.

Но избегайте льда, поскольку он может ухудшить состояние. После этого осторожно промокните кожу полотенцем (не вытирайте!).

Чем мазать кожу после солнечного ожога

Нанесите увлажняющий крем с алоэ вера, календулой, ромашкой или пантенолом. Эти средства хорошо удерживают влагу и помогают коже восстановиться.

— Но ни в коем случае не применяйте спиртовые лосьоны! Кроме того, пейте больше воды, поскольку ожог выводит влагу из тела, — отмечает Татьяна Кобец.

По ее словам, снять боль и уменьшить отек и покраснение поможет ибупрофен.

Она также рекомендует продолжать принимать обезболивающие средства и носить во время заживления легкую одежду, которая прикрывает пораженные участки.

А если боль не проходит, появились озноб, лихорадка, слабость или большие пузыри, советует немедленно обратиться к врачу.

— Только не пытайтесь их прокалывать. Они выполняют защитную функцию, предотвращая инфекцию, — объясняет дерматолог.

Легкие солнечные ожоги обычно заживают за несколько дней, тогда как другие требуют нескольких недель для полного восстановления.

Поэтому загорать в тени — это более безопасный вариант для кожи, поскольку риск получить солнечные ожоги минимален.

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