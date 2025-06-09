Як швидко вилікувати сонячний опік: поради дерматолога

Надмірне захоплення сонячними ваннами часом закінчується неприємно: шкіра червоніє, пече і болить.

Що робити, якщо згорів на сонці, як зняти почервоніння в домашніх умовах і швидко полегшити біль?

Про це Фактам ICTV розповіла лікарка-дерматолог Тетяна Кобець.

Зараз дивляться

Як зняти почервоніння в домашніх умовах

Сонячний опік — це пошкодження верхніх шарів шкіри під дією ультрафіолетового випромінювання.

Щоби уникнути неприємних відчуттів, важливо швидко вжити заходів для зняття запалення і болю. Ось декілька простих порад.

Перший крок — вийти з-під сонця, щоби уникнути подальшого ушкодження шкіри. У перші години після сонячного опіку її потрібно охолодити.

Прийміть прохолодний душ або ванну, можна навіть прикласти чисту мокру тканину.

Але уникайте льоду, оскільки він може погіршити стан. Після цього обережно промокніть шкіру рушником (не витирайте!).

Чим змащувати шкіру після сонячного опіку

Нанесіть зволожувальний крем з алое вера, календулою, ромашкою або пантенолом. Ці засоби добре утримують вологу та допомагають шкірі відновитись.

— Але в жодному разі не застосовуйте спиртові лосьйони! Крім того, пийте більше води, оскільки опік виводить вологу з тіла, — наголошує Тетяна Кобець.

За її словами, зняти біль та зменшити набряк і почервоніння допоможе ібупрофен.

Вона також рекомендує продовжувати приймати знеболювані засоби та носити під час загоєння легкий одяг, який прикриває уражені ділянки.

А якщо біль не минає, з’явились озноб, лихоманка, слабкість або великі пухирі, радить негайно звернутися до лікаря.

— Тільки не намагайтеся їх проколювати. Вони виконують захисну функцію, запобігаючи інфекції, — пояснює дерматолог.

Легкі сонячні опіки зазвичай загоюються за кілька днів, тоді як інші потребують декількох тижнів для повного відновлення.

Тож засмагати в тіні – це безпечніший варіант для шкіри, оскільки ризик дістати сонячні опіки є мінімальним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.