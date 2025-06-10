Ученые определили диету, которая снижает риск деменции на 25%
Новое исследование, представленное на ежегодной встрече Американского общества питания, показало, что диета MIND способна снизить риск деменции на 25%.
Что такое диета MIND
— Она одновременно напоминает средиземноморскую и диету DASH, но в рационе больше питательных веществ, которые способствуют работе мозга. Это прежде всего жирная рыба, оливковое масло, листовая зелень, орехи и ягоды, — отмечает диетолог Джули Эндрюс.
По ее словам, положительный эффект такого питания ощущали даже люди почтенного возраста.
Исследователи проанализировали данные 92 849 участников разной расы в возрасте от 45 до 75 лет, которые в течение 10 лет придерживались диеты MIND.
Оказалось, что почти все люди (за исключением коренных гавайцев) имели на 25% меньше шансов на развитие деменции и других когнитивных нарушений.
– Это свидетельствует о том, что никогда не поздно перейти на здоровую диету, чтобы предотвратить деменцию, – сказала Сонг-И Парк, ведущий автор исследования.
Продукты, которые улучшают мозговую деятельность
По мнению ученых, никогда не поздно изменить пищевые привычки, чтобы защитить мозг.
Например, жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, содержит Омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы клеток мозга.
Черника, богатая антиоксидантами, помогает защитить организм от окислительного стресса и воспаления.
Орехи, особенно грецкие, являются источником витамина Е, который может замедлить когнитивные нарушения, связанные со старением.
Темная листовая зелень, такая как шпинат и капуста, содержит фолиевую кислоту, полезную для улучшения памяти и когнитивных функций.
Авокадо обеспечивает снабжение кислородом мозга. Чай, кофе и темный шоколад благодаря содержанию кофеина и антиоксидантов повышают концентрацию внимания и настроение.
Ученые рекомендуют заменить рафинированные продукты на цельнозерновые, готовить ягодные смузи и есть несколько порций темной листовой зелени и перекусывать горсткой жареных орехов каждую неделю.
Источник: Неalth