Ученые определили диету, которая снижает риск деменции на 25%

Новое исследование, представленное на ежегодной встрече Американского общества питания, показало, что диета MIND способна снизить риск деменции на 25%.

Что такое диета MIND

— Она одновременно напоминает средиземноморскую и диету DASH, но в рационе больше питательных веществ, которые способствуют работе мозга. Это прежде всего жирная рыба, оливковое масло, листовая зелень, орехи и ягоды, — отмечает диетолог Джули Эндрюс.

По ее словам, положительный эффект такого питания ощущали даже люди почтенного возраста.

Исследователи проанализировали данные 92 849 участников разной расы в возрасте от 45 до 75 лет, которые в течение 10 лет придерживались диеты MIND.

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Оказалось, что почти все люди (за исключением коренных гавайцев) имели на 25% меньше шансов на развитие деменции и других когнитивных нарушений.

– Это свидетельствует о том, что никогда не поздно перейти на здоровую диету, чтобы предотвратить деменцию, – сказала Сонг-И Парк, ведущий автор исследования.

Продукты, которые улучшают мозговую деятельность

По мнению ученых, никогда не поздно изменить пищевые привычки, чтобы защитить мозг.

Например, жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, содержит Омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы клеток мозга.

Черника, богатая антиоксидантами, помогает защитить организм от окислительного стресса и воспаления.

Орехи, особенно грецкие, являются источником витамина Е, который может замедлить когнитивные нарушения, связанные со старением.

Темная листовая зелень, такая как шпинат и капуста, содержит фолиевую кислоту, полезную для улучшения памяти и когнитивных функций.

Авокадо обеспечивает снабжение кислородом мозга. Чай, кофе и темный шоколад благодаря содержанию кофеина и антиоксидантов повышают концентрацию внимания и настроение.

Ученые рекомендуют заменить рафинированные продукты на цельнозерновые, готовить ягодные смузи и есть несколько порций темной листовой зелени и перекусывать горсткой жареных орехов каждую неделю.

Источник: Неalth

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