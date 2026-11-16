В Украине в течение ближайшей недели сохранится неустойчивая осенняя погода. Новый атмосферный фронт, который начал поступать в страну 16 ноября, принесет дожди, усиление ветра и колебания температуры. В некоторых регионах воздух будет прогреваться до +18°C. Однако в конце недели синоптики прогнозируют изменение погодных условий.

Факты ICTV выясняли, когда начнется похолодание и когда в Украину придут сильные снегопады.

Какой будет погода в Украине 16-20 ноября

Как рассказала в комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, в понедельник, 16 ноября, антициклон будет смещаться за пределы Украины в восточном направлении. Его место постепенно займет новый атмосферный фронт.

Сейчас смотрят

Во вторник, 17 ноября, дожди ожидаются на западе, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

В среду, 18 ноября, небольшие дожди пройдут в большинстве областей, кроме востока и юго-востока. На западе они будут умеренными.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. Если 16 ноября в большинстве областей днем ожидается +3…+8°C, то уже 18 ноября столбики термометров покажут +7…+12°C. На юге будет еще теплее +13…+18°C.

Согласно консультативному прогнозу Укргидрометцентра, 19-20 ноября в Украине также пройдут дожди. Температура 19 ноября ночью и днем составит +5…+11°C.

С таким сценарием погоды соглашается и начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его прогнозу, 17-20 ноября Украина, в частности Черкасская область, будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Они принесут облачность, периодические дожди, местами туманы и усиление ветра.

В Черкасской области ночью ожидается +2…+7°C, днем +7…+12°C. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов.

Когда в Украину придет похолодание в ноябре 2026 года

По словам Натальи Птухи, заметное изменение температурного режима ожидается 21-22 ноября. В эти дни существенных осадков не прогнозируют, однако из-за прояснений ночью воздух будет охлаждаться до 0…-5°C, днем температура составит +2…+8°C.

О возможном похолодании рассказал и Виталий Постригань. По его словам, синоптические карты уже указывают на арктическое вторжение, которое может начаться именно в выходные, 21-22 ноября.

Таким образом, после нескольких дней аномально теплой и влажной погоды в Украину может начать поступать более холодный воздух из арктических широт. Точные характеристики этого похолодания еще предстоит уточнить.

Будут ли снегопады в Украине в конце ноября

Пока украинские синоптики не называют точную дату, когда в Украину придут снегопады. По прогнозу Натальи Птухи, 21-22 ноября существенных осадков не ожидается, хотя ночная температура уже будет опускаться ниже нуля.

Прогноз Виталия Постриганя о возможном арктическом вторжении также указывает на вероятное изменение температурного режима.

Поэтому говорить о сильных снегопадах 21-22 ноября пока преждевременно. Для такого прогноза необходимо подтверждение не только похолодания, но и формирования осадков, которые будут выпадать в виде снега.

Когда будут снегопады в Украине: дата

Несмотря на то, что украинские синоптики пока осторожно оценивают перспективы предстоящего похолодания, Польский институт метеорологии и водного хозяйства прогнозирует изменения погоды, которые ожидаются уже с пятницы, 20 ноября. В восточных районах Польши, в частности в Карпатах, дожди будут переходить в мокрый снег, а в высокогорье — в обычный снег.

21-22 ноября температура заметно снизится, особенно на северо-востоке страны. В ночь с пятницы на субботу в карпатских котловинах столбики термометров могут опуститься до -2°C. Вероятно, эти изменения затронут и западные области Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.