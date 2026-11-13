Зимой расходы на отопление становятся одной из основных статей коммунальных платежей. Владельцы квартир и частных домов с индивидуальным отоплением сократят потребление газа, если правильно настроят котел.

Факты ICTV разбирались, какую температуру установить на газовом котле зимой, как менять ее в зависимости от погоды и что поможет сэкономить на отоплении.

Какую температуру выставить на газовом котле зимой, чтобы не переплачивать за отопление

В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению объяснили, как менять температуру теплоносителя в котле в зависимости от погоды, если он не оснащен автоматической системой управления.

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В начале отопительного сезона, когда вы впервые включаете отопление, установите температуру теплоносителя на уровне 35-40°C. В дальнейшем при каждом снижении температуры воздуха на улице на 5°C повышайте температуру подачи теплоносителя на столько же.

Весной регулировать котел нужно в обратном порядке. Когда на улице теплеет на 5°C, постепенно снижайте температуру теплоносителя на 5°C. Когда она достигнет 35-40°C, отопление можно выключать.

Если котел оснащен автоматической системой управления, она самостоятельно будет определять и регулировать температуру с учетом погодных условий.

Для современного конденсационного газового котла с радиаторами оптимальная температура подачи зимой составляет 55-60°C. Такую рекомендацию дает британская независимая организация, которая специализируется на вопросах энергоэффективности и помогает потребителям сокращать расходы на энергию.

Если при температуре 55-60°C помещение недостаточно прогревается, показатель можно постепенно повышать на 5°C. Стоит подобрать минимальную температуру, при которой в доме сохраняется комфортная обстановка.

Какую температуру выставить на котле зимой и как ее регулировать

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины советует следить за температурой теплоносителя и менять ее в зависимости от погодных условий. Когда на улице холодает, интенсивность обогрева нужно увеличивать. Весной, наоборот, температуру следует постепенно снижать.

Если котел поддерживает автоматическое управление, система может самостоятельно корректировать работу отопления. Если такой функции нет, настройки придется менять вручную.

Специалисты рекомендуют учитывать сезон. При относительно теплой зимней погоде владельцы конденсационных двухконтурных котлов могут попробовать снизить температуру подачи до 50-55°C. Во время морозов ее нужно повышать, если радиаторы не обеспечивают достаточного обогрева.

Что показало исследование экономии газа

Влияние настроек котла на потребление газа изучала британская организация Nesta, которая занимается поиском и внедрением решений общественных проблем, в частности в сфере энергосбережения.

В эксперименте приняли участие более 60 тыс. пользователей газовых котлов. Исследователи проверяли, помогает ли сезонное снижение температуры подачи сократить расходы на отопление. Участникам одной из групп рекомендовали менять настройки в зависимости от месяца: до 60°C зимой, 55°C в марте и 50°C в апреле.

Результаты показали небольшое снижение суточного потребления газа по сравнению с группой, которая не получала таких рекомендаций.

Отдельные лабораторные испытания и моделирование показали, что снижение температуры подачи с 80 до 60°C может обеспечить экономию 8-9% от общего потребления газа.

Какую температуру установить на газовом котле, чтобы сэкономить

Госэнергоэффективности также советует следить за техническим состоянием отопительного оборудования. В частности, необходимо:

регулярно проверять давление в системе и соблюдать показатели, указанные производителем;

обращаться к мастеру, если давление часто падает;

следить, не включается и не выключается ли котел слишком часто;

использовать автоматический режим, если он предусмотрен производителем;

регулярно проводить технический осмотр оборудования.

Не менее важно позаботиться об утеплении дома. Через щели в окнах и дверях тепло быстро уходит наружу, поэтому котлу приходится работать дольше.

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