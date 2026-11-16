Первый месяц календарной зимы в Украине не обязательно принесет устойчивые морозы и снегопады. По предварительным оценкам синоптиков и климатологов, декабрь 2026 года, скорее всего, будет теплее климатической нормы.

Какой будет погода в декабре 2026 года, стоит ли ожидать снега и насколько сильными могут быть морозы, рассказываем далее.

Какой будет погода в декабре 2026 года

По предварительным расчетам, этой зимой в Украине будет преобладать температура воздуха на 1–2°C выше климатической нормы. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Укринформе.

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По ее словам, подобный сценарий рассматривают не только украинские специалисты, но и международное гидрометеорологическое сообщество. Основной причиной ожидаемого потепления станет преобладание западного переноса воздушных масс. То есть в Украину чаще будет поступать воздух из Атлантики, который обычно приносит более мягкие погодные условия.

Аналогичного мнения придерживается заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. В интервью Украинской правде она рассказала, что большинство погодных моделей также указывают на то, что зима 2026–2027 годов будет теплее нормы на 1–2°C.

Однако эти показатели касаются средней температуры за весь зимний сезон. Поэтому в декабре оттепели могут чередоваться с кратковременными морозами.

Будут ли морозы в декабре

Несмотря на общую тенденцию к более теплой погоде, полностью исключать похолодания не стоит.

Наталья Птуха объяснила, что географическое расположение Украины создает условия для проникновения холодного арктического воздуха. Такие процессы происходят практически каждую зиму. По предварительным оценкам, в этом сезоне холодные периоды могут быть короче, но отрицательные значения температуры все равно возможны.

Вера Балабух также предостерегает от слишком оптимистичных ожиданий. По ее словам, даже в целом теплой зимой температура во время арктических вторжений может опускаться до -10°C. В северных, северо-восточных и восточных областях, а также в Карпатах возможны ночные морозы до -20°C и ниже.

Однако климатолог подчеркивает, что сейчас нет оснований считать такие сильные похолодания основным сценарием. Их вероятность зависит от дальнейших изменений атмосферной циркуляции.

Выпадет ли снег в декабре 2026 года

Ожидаемое поступление влажного воздуха из Атлантики и возможное чередование оттепелей с похолоданиями создают условия для разных погодных сценариев. В периоды снижения температуры осадки могут выпадать в виде снега, а во время потепления — дождя или мокрого снега.

Поэтому рассчитывать на постоянный снежный покров в течение всего декабря пока не стоит. Даже если месяц в целом окажется теплее нормы, это не исключает отдельных снегопадов и гололедицы.

Повлияет ли Эль-Ниньо на погоду в декабре

Среди факторов, которые учитывают при составлении прогнозов погоды на декабрь 2026 года и зиму в целом, есть природное явление Эль-Ниньо. Оно связано с повышением температуры воды в тропической части Тихого океана.

По прогнозу Всемирной метеорологической организации, с ноября 2026 года по январь 2027 года температура поверхности воды в этом регионе может превышать климатическую норму на 3,8°C.

Как объяснила Вера Балабух, Эль-Ниньо способно влиять на атмосферную циркуляцию и движение воздушных масс над различными частями планеты. Для Украины это влияние косвенное, поскольку явление может изменять условия над Атлантикой и Европой, а следовательно, влиять на то, какой воздух будет поступать на нашу территорию.

Климатолог отмечает, что нельзя утверждать, будто Эль-Ниньо обязательно принесет Украине теплую зиму или сильные морозы. Ожидается, что в конце декабря явление достигнет пика, однако его влияние на атмосферные процессы не означает, что погода будет одинаковой в течение всего сезона.

Таким образом, предварительные прогнозы указывают на вероятность теплого декабря, однако окончательный характер погоды будет зависеть от движения воздушных масс. Оттепели могут сменяться морозами, а теплая погода не исключает снега и гололедицы.

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