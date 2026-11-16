Во время отключения электроэнергии газовый котел может прекратить работу, даже если газоснабжение не прерывается. Это связано с тем, что для запуска и работы большинства современных моделей необходимо питание от электросети.

Факты ICTV выясняли, что нужно для работы газового котла без света.

Как запустить газовый котел без света

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины советует заранее позаботиться об альтернативных источниках электроэнергии.

Сейчас смотрят

Есть несколько способов обеспечить работу газового котла без света. Однако выбирать резервный источник питания нужно с учетом особенностей самого оборудования.

Современный газовый котел — это не только горелка для нагрева воды. Он оснащен электронной платой управления, циркуляционным насосом, реле и датчиками, которые контролируют работу системы и отвечают за ее безопасность. Все эти компоненты зависят от электропитания.

Поэтому важно учитывать не только мощность резервного источника, но и характеристики тока. В частности, для многих моделей котлов необходима чистая синусоида — форма выходного напряжения, близкая к той, которую обеспечивает обычная электросеть. Если это требование не соблюдается, котел может работать некорректно или вообще не запускаться.

Один из самых простых способов обеспечить работу газового котла во время отключений света — приобрести специализированный ИБП для котла. Он автоматически переключает питание на аккумулятор, как только пропадает напряжение в электросети. После восстановления электроснабжения устройство возвращается к работе от сети и заряжает батарею.

Но обычный компьютерный бесперебойник для этого не подходит. Такие устройства обычно имеют модифицированную синусоиду, которая может нарушать работу циркуляционного насоса и электроники котла.

Поэтому при выборе нужно обращать внимание на ИБП с правильной, или чистой, синусоидой на выходе. Также желательно, чтобы он имел возможность подключения внешнего аккумулятора. Это позволит подобрать емкость батареи в соответствии с продолжительностью отключений.

Как запустить газовый котел, когда нет света

Еще один вариант — инвертор, который преобразует постоянный ток от аккумулятора в переменный, необходимый для работы газового котла.

Если инвертор будет использоваться только для отопительного оборудования, можно рассматривать модели мощностью 300–500 Вт. Среднее потребление газовых котлов составляет 150–200 Вт, а дополнительные циркуляционные насосы требуют еще 40–110 Вт.

Инвертор должен выдавать чистую синусоиду и быть совместимым с аккумулятором. Если планируется подключать к нему не только котел, но и другие бытовые приборы, их мощность также нужно учитывать.

Что нужно газовому котлу во время отключений света

Продолжительность работы отопления без электричества зависит от емкости аккумулятора и потребления котла. Чем больше емкость батареи, тем дольше система сможет работать автономно.

Специалисты производителя электротехнического оборудования SVEN не рекомендуют использовать обычные автомобильные аккумуляторы для бесперебойного питания котла.

Они не рассчитаны на частые циклы глубокого разряда, из-за чего быстрее теряют емкость. Кроме того, такие батареи могут выделять водород, что опасно в закрытых жилых помещениях.

Вместо этого компания рекомендует обратить внимание на аккумуляторы технологий AGM или GEL. Их можно использовать в системах резервного питания при условии совместимости с ИБП или инвертором.

При выборе также нужно учитывать напряжение аккумулятора, допустимую глубину разряда и возможности зарядного устройства.

Можно ли использовать зарядную станцию для газового котла

Еще один вариант резервного питания — портативная зарядная станция. Она накапливает электроэнергию и позволяет подключать бытовые приборы во время отключений света.

От нее можно питать и газовый котел, если характеристики устройства соответствуют требованиям отопительного оборудования.

При выборе станции стоит обратить внимание на несколько параметров:

Прежде всего, она должна иметь выход с чистой синусоидой, напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Также необходимо учитывать номинальную и пиковую мощность, поскольку во время запуска циркуляционный насос может создавать дополнительную нагрузку.

Емкость аккумулятора определяет продолжительность автономной работы. Чем больше электроэнергии потребляет котел и подключенные к нему насосы, тем быстрее будет разряжаться станция.

Поэтому перед покупкой нужно проверить потребление оборудования по паспорту и рассчитать, на сколько часов резервного питания рассчитывает владелец.

Если станция имеет режим EPS или UPS, она может автоматически переходить на питание от аккумулятора после исчезновения напряжения в сети. Однако важно проверить время такого переключения и совместимость устройства с конкретным котлом.

Даже при соответствующих технических характеристиках работа котла зависит от особенностей электрического подключения. Некоторые модели требуют правильной конфигурации фазы, нейтрали и заземления.

Поэтому перед использованием зарядной станции нужно свериться с инструкцией к котлу и поручить подключение квалифицированному электрику.

Таким образом, чтобы газовый котел работал во время отключений света, можно установить специализированный ИБП с внешней батареей или систему на основе инвертора и аккумулятора.

В любом случае оборудование должно соответствовать характеристикам конкретного котла. Именно от этого зависит, удастся ли обеспечить стабильную работу отопления без электричества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.