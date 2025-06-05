Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Компания Nvidia, которая производит чипы для искусственного интеллекта, снова возглавила рейтинг самых дорогих публичных компаний мира, опередив Microsoft по рыночной капитализации.

Акции Nvidia выросли почти на 3%, до $141,40. Благодаря этому рыночная стоимость компании достигла $3,45 трлн, тогда как капитализация Microsoft составила $3,44 трлн.

Что способствует росту Nvidia

Только за последний месяц акции Nvidia выросли на 24%, несмотря на опасения по поводу экспортного контроля и тарифов. Спрос на чипы компании остается высоким, и именно искусственный интеллект является главной движущей силой этого роста.

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На прошлой неделе Nvidia обнародовала финансовый отчет за первый квартал, в котором сообщила о рекордных показателях: выручка составила $44,06 млрд, прибыль на акцию – 96 центов, а доход вырос на 69% по сравнению с прошлым годом. Это удивительные темпы роста для компании такого масштаба.

Основу бизнеса Nvidia в настоящее время составляют ИИ-акселераторы – специализированные чипы, которые используются для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта. Их массово закупают крупнейшие технологические гиганты: тот же Microsoft, а также Meta, Google, Amazon, Oracle, компания Илона Маска xAI и разработчик ChatGPT компания OpenAI.

Эти корпорации строят огромные дата-центры, где работают тысячи мощных чипов Nvidia, чтобы обеспечить работу современных ИИ-систем.

Что известно о Nvidia

Компания Nvidia была основана в 1993 году как производитель графических процессоров для компьютерных игр. Но именно графические чипы, способные обрабатывать большое количество операций одновременно, стали идеальными для обучения нейросетей.

Уже год Nvidia конкурирует за первенство с Apple и Microsoft. Последний раз компания была самой дорогой в мире 24 января 2024 года. И вот теперь снова оказалась на вершине.

К слову, рост показателей производителей чипов – это общая тенденция на рынке. Так, компания Broadcom прибавила в капитализации 3%, Micron Technology – 4%, индекс VanEck Semiconductor ETF, отслеживающий акции чип-компаний, вырос на 2%.

Источник : CNBC

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