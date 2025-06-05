Компанія Nvidia, яка виробляє чипи для штучного інтелекту, знову очолила рейтинг найдорожчих публічних компаній світу, випередивши Microsoft за ринковою капіталізацією.

Акції Nvidia зросли майже на 3%, до $141,40. Завдяки цьому ринкова вартість компанії сягнула $3,45 трлн, тоді як капіталізація Microsoft склала $3,44 трлн.

Що сприяє зростанню Nvidia

Лише за останній місяць акції Nvidia зросли на 24%, попри побоювання щодо експортного контролю та тарифів. Попит на чипи компанії залишається високим, і саме штучний інтелект є головною рушійною силою цього зростання.

Зараз дивляться

Минулого тижня Nvidia оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал, у якому повідомила про рекордні показники: виручка становить $44,06 млрд, прибуток на акцію – 96 центів, а дохід зріс на 69% порівняно з минулим роком. Це дивовижні темпи зростання для компанії такого масштабу.

Основу бізнесу Nvidia нині становлять ШІ-акселератори – спеціалізовані чипи, які використовуються для розробки й навчання моделей штучного інтелекту. Їх масово закуповують найбільші технологічні гіганти: той самий Microsoft, а також Meta, Google, Amazon, Oracle компанія Ілона Маска xAI та розробник ChatGPT компанія OpenAI.

Ці корпорації будують величезні дата-центри, де працюють тисячі потужних чипів Nvidia, щоб забезпечити роботу сучасних ШІ-систем.

Що відомо про Nvidia

Компанія Nvidia була заснована у 1993 році як виробник графічних процесорів для комп’ютерних ігор. Але саме графічні чипи, здатні обробляти велику кількість операцій одночасно, стали ідеальними для навчання нейромереж.

Уже рік Nvidia конкурує за першість з Apple та Microsoft. Востаннє компанія була найдорожчою у світі 24 січня 2024 року. І от тепер знову опинилася на вершині.

До слова, зростання показників виробників чипів – це загальна тенденція на ринку. Так компанія Broadcom додала в капіталізації 3%, Micron Technology – 4%, індекс VanEck Semiconductor ETF, що відстежує акції чип-компаній, зріс на 2%.

Джерело : CNBC

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