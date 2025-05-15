Apple готує до виходу ювілейний iPhone 2027: усе, що відомо про нову модель

Apple готує кардинальну зміну дизайну для ювілейного iPhone, що планують презентувати у 2027 році – до 20-річчя першої моделі.

За інформацією корейського видання ETNews, компанія розглядає можливість впровадження дисплея без жодних видимих рамок – екран може огортати корпус одразу з чотирьох боків.

Вигнута панель iPhone 2027 – що відомо

Йдеться про так звану технологію four-edge bending – вигин екрана зліва, справа, зверху й знизу, що створить ефект повністю безрамкового дисплея. Такий підхід дасть змогу зображенню візуально “перетікати” через усі краї пристрою.

Зараз дивляться

Раніше Bloomberg повідомляв, що Apple готує “здебільшого скляний, вигнутий iPhone без вирізів у дисплеї”, а джерела The Information підтверджували, що принаймні одна з моделей 2027 року матиме повністю дисплейну передню панель. Найімовірніше, це буде Pro-версія смартфона.

Нові технології дисплея та акумулятора iPhone 2027

Окрім інноваційного вигляду, Apple також працює над новим типом дисплейного драйвера на базі технології 16nm FinFET (замість нинішньої 28nm). Це рішення дасть змогу зменшити енергоспоживання, а це важливий аспект з огляду на збільшену роль вбудованого штучного інтелекту та зменшення товщини пристроїв.

Ювілейний айфон 2027 також може отримати батарею на основі чистого кремнію замість традиційного графіту. Це забезпечить вищу щільність енергії та, відповідно, довший час автономної роботи.

Очікується, що Apple вестиме переговори з Samsung Display і LG Display для реалізації нових технологій у цій моделі.

Технічні виклики для Apple

Серед найскладніших викликів – інтеграція камер, сенсорів і динаміків під дисплей. Вже в iPhone 18 Pro компанія планує реалізувати підекранну Face ID, залишивши лише маленький отвір для фронтальної камери. Надалі ж і ця камера може зникнути з поля зору завдяки розробці LG Innotek, яка створює систему із багатолінзовим freeform-об’єктивом, що компенсує втрати світла під дисплеєм.

Ще одна проблема – міцність конструкції. Вигин дисплея по всьому периметру створює нові вразливі точки при падіннях. Крім того, відсутність рамок ускладнить навігацію, тож Apple доведеться оновити алгоритми відсікання випадкових торкань і адаптувати жести в iOS.

Якщо всі ці технічні завдання будуть вирішені, iPhone 2027 стане найрадикальнішим оновленням дизайну з часів iPhone X і справжнім технологічним святкуванням 20-річчя флагмана Apple. До слова компанія розробляє й інші нові гаджети до ювілею iPhone.

Джерело : MacRumors

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.