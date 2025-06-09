Apple готує до релізу iOS 26: що відомо про новий інтерфейс
Apple готується до найбільшого редизайну мобільної операційної системи за останнє десятиліття.
На конференції розробників WWDC 2025, яка стартує 9 червня, компанія представить iOS 26 з новим дизайном під назвою Liquid Glass.
Цей стиль з’явиться не лише в iPhone, а й в iPadOS, macOS, watchOS, visionOS та CarPlay.
Liquid Glass від Apple – що відомо
Новий інтерфейс отримає прозорі панелі, блиск і глибину. Liquid Glass замінить нинішній flat-дизайн, який існує з 2013 року. Цей стиль має зробити всі системи Apple більш схожими одна на одну.
Оновлений інтерфейс також стане основою для ювілейного iPhone, який Apple випустить у 2027 році – до 20-річчя першої моделі. Всередині компанії його називають Glasswing. Пристрій матиме скляний корпус із заокругленими краями, майже безрамковий дисплей і жодних вирізів.
Коли вийде iOS 26 і що відомо про beta-версію
Офіційна презентація iOS 26 відбудеться 9 червня 2025 року о 20:00 за Києвом. Одразу після виступу відкриється доступ до першої beta-версії для розробників. Її зможуть встановити тільки користувачі, які беруть участь у програмі developer beta.
Публічна beta iOS 26 стане доступною пізніше – наприкінці червня або в липні. Також слід пам’ятати, що перші версії можуть бути нестабільними та не містити всіх анонсованих функцій. Частину нововведень Apple зазвичай відкладає до наступних оновлень – iOS 26.1 або 26.2.
Фінальний реліз iOS 26 очікується восени разом із презентацією нових моделей iPhone.