Apple готує до релізу iOS 26: що відомо про новий інтерфейс

Apple готується до найбільшого редизайну мобільної операційної системи за останнє десятиліття.

На конференції розробників WWDC 2025, яка стартує 9 червня, компанія представить iOS 26 з новим дизайном під назвою Liquid Glass.

Цей стиль з’явиться не лише в iPhone, а й в iPadOS, macOS, watchOS, visionOS та CarPlay.

Зараз дивляться

Liquid Glass від Apple – що відомо

Новий інтерфейс отримає прозорі панелі, блиск і глибину. Liquid Glass замінить нинішній flat-дизайн, який існує з 2013 року. Цей стиль має зробити всі системи Apple більш схожими одна на одну.

Оновлений інтерфейс також стане основою для ювілейного iPhone, який Apple випустить у 2027 році – до 20-річчя першої моделі. Всередині компанії його називають Glasswing. Пристрій матиме скляний корпус із заокругленими краями, майже безрамковий дисплей і жодних вирізів.

Коли вийде iOS 26 і що відомо про beta-версію

Офіційна презентація iOS 26 відбудеться 9 червня 2025 року о 20:00 за Києвом. Одразу після виступу відкриється доступ до першої beta-версії для розробників. Її зможуть встановити тільки користувачі, які беруть участь у програмі developer beta.

Публічна beta iOS 26 стане доступною пізніше – наприкінці червня або в липні. Також слід пам’ятати, що перші версії можуть бути нестабільними та не містити всіх анонсованих функцій. Частину нововведень Apple зазвичай відкладає до наступних оновлень – iOS 26.1 або 26.2.

Фінальний реліз iOS 26 очікується восени разом із презентацією нових моделей iPhone.

Джерело : Bloomberg, 9to5Mac

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.