Впервые в истории: Honda успешно запустила и посадила многоразовую ракету

Исследовательское подразделение компании Honda провело первый успешный запуск и посадку экспериментальной ракеты, которая может использоваться многократно. Испытание состоялось в городе Тайки, префектура Хоккайдо, Япония.

Honda испытала многоразовую ракету

Модель, которую тестировала Honda, имеет длину 6,3 м, диаметр 85 см, вес в сухом состоянии 900 кг, а в заправленном — 1 312 кг. Во время теста ракета достигла высоты 271,4 м, провела в полете 56,6 секунды и приземлилась с точностью до 37 см от заданной точки. Это был первый в истории компании случай, когда она успешно посадила ракету после вертикального запуска.

Во время теста разработчики проверили ключевые технологии, необходимые для многократного использования ракеты: стабильность во время взлета и спуска, а также точность посадки. В компании отметили, что получили все запланированные данные для дальнейшего анализа и развития проекта.

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Honda тщательно подготовилась к тесту: вокруг зоны запуска создали ограниченную территорию в радиусе 1 км, установили ограждения, предупреждающие знаки и привлекли охрану. Полет происходил в пределах безопасного коридора. Система безопасности контролировала скорость, направление и положение ракеты, чтобы не допустить отклонений.

Почему Honda разрабатывает ракеты

Еще в 2021 году Honda объявила о намерении работать в области космических технологий. Инженеры компании мечтали создавать ракеты, используя знания в области двигателей внутреннего сгорания, систем управления и робототехники. В перспективе Honda планирует использовать эти ракеты для запуска собственных спутников и развития новых сервисов, в частности в области больших данных.

Такие многоразовые ракеты должны снизить стоимость запусков и сделать космические перевозки более стабильными. Пока о коммерциализации речи не идет — проект находится на этапе базовых исследований. Однако целью компании является осуществление суборбитального запуска к 2029 году.

В то время как Honda делает первые успешные шаги, у одного из главных игроков космической индустрии произошел сбой. В ночь на 18 июня в Техасе взорвалась ракета Starship 36 компании SpaceX Илона Маска во время подготовки к тестовому полету. По словам представителей компании, причиной стала “серьезная неисправность”. К счастью, никто не пострадал.

Фото: скриншот из трансляции

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