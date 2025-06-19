Вперше в історії: Honda успішно запустила та посадила багаторазову ракету

Дослідницький підрозділ компанії Honda провів перший успішний запуск і посадку експериментальної ракети, яка може використовуватись багаторазово. Випробування відбулося в місті Тайкі, префектура Хоккайдо, Японія.

Honda випробувала багаторазову ракету

Модель, яку тестувала Honda, має довжину 6,3 м, діаметр 85 см, вагу в сухому стані 900 кг, а в заправленому — 1 312 кг. Під час тесту ракета досягла висоти 271,4 м, провела в польоті 56,6 секунди та приземлилась із точністю до 37 см від заданої точки. Це був перший в історії компанії випадок, коли вона успішно посадила ракету після вертикального запуску.

Під час тесту розробники перевірили ключові технології, необхідні для багаторазового використання ракети: стабільності під час злету і спуску, а також точності посадки. У компанії зазначили, що отримали всі заплановані дані для подальшого аналізу та розвитку проєкту.

Зараз дивляться

Honda ретельно підготувалася до тесту: навколо зони запуску створили обмежену територію в радіусі 1 км, встановили огорожі, попереджувальні знаки та залучили охорону. Політ відбувався в межах безпечного коридору. Система безпеки контролювала швидкість, напрямок і положення ракети, щоб не допустити відхилень.

Чому Honda розробляє ракети

Ще у 2021 році Honda оголосила про намір працювати в галузі космічних технологій. Інженери компанії мріяли створювати ракети, використовуючи знання у сфері двигунів внутрішнього згоряння, систем керування та робототехніки. У перспективі Honda планує використовувати ці ракети для запуску власних супутників і розвитку нових сервісів, зокрема у сфері великих даних.

Такі багаторазові ракети мають зменшити вартість запусків і зробити космічні перевезення більш сталими. Наразі про комерціалізацію ще не йдеться — проєкт перебуває на етапі базових досліджень. Однак ціллю компанії є здійснити суборбітальний запуск до 2029 року.

У той час як Honda робить перші успішні кроки, в одного з головних гравців космічної індустрії трапився збій. У ніч на 18 червня в Техасі вибухнула ракета Starship 36 компанії SpaceX Ілона Маска під час підготовки до тестового польоту. За словами представників компанії, причиною стала “серйозна несправність”. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: скриншот з трансляції

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.