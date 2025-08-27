Житель Южной Калифорнии нашел свой угнанный Lamborghini Huracan почти в 2 тыс. км от дома. Ему помогли в этом Google и ChatGPT.

История угона и поиска Lamborghini Huracan

Эндрю Гарсия лишился своего Lamborghini еще летом 2023 года. Это произошло во время масштабной схемы угонов элитных автомобилей в Риверсайде, когда арендованные машины не возвращали, а меняли документы и перепродавали. Тогда исчезло почти два десятка автомобилей.

Большинство пострадавших смогли в конце концов их вернуть, но Lamborghini Гарсии оставался в розыске почти два года. Прорыв произошел, когда мужчина получил сообщение в Instagram с вопросом, продал ли он свою машину. К сообщению были добавлены фото его авто.

Гарсия использовал их для поиска по снимкам, применив ChatGPT и Google, чтобы проанализировать локацию и определить координаты. Это привело его в Денвер, где местная полиция смогла найти угнанный Lamborghini.

– Эта проактивная работа с информацией — большая помощь в возвращении угнанных автомобилей, — отметил представитель Управления по предотвращению угонов автомобилей в Колорадо Кейл Гулд.

Между тем в Калифорнии на октябрь назначено рассмотрение дела двух подозреваемых в угонах машин.

Инструменты искусственного интеллекта способны помочь не только в уголовных расследованиях, но и в исторических. Так, в июле Google DeepMind представила открытую модель ИИ под названием Aeneas, которая помогает ученым восстанавливать и анализировать древнеримские надписи.

Источник : CBS News

