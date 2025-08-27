Житель Південної Каліфорнії знайшов свій викрадений Lamborghini Huracan майже за 2 тис. км від дому. Йому допомогли в цьому Google та ChatGPT.

Історія викрадення та пошуку Lamborghini Huracan

Ендрю Гарсія втратив свою Lamborghini ще влітку 2023 року. Це сталося під час масштабної схеми викрадень елітних автомобілів у Ріверсайді, коли орендовані машини не повертали, а змінювали документи та перепродавали. Тоді зникло майже два десятки авто.

Більшість постраждалих змогли врешті їх повернути, але Lamborghini Гарсії залишався в розшуку майже два роки. Прорив стався, коли чоловік отримав повідомлення в Instagram із запитанням, чи продав він свою машину. До меседжу додавалися фото його авто.

Гарсія використав їх для пошуку за знімками, застосувавши ChatGPT і Google, щоб проаналізувати локацію та визначити координати. Це привело його до Денвера, де місцева поліція змогла знайти викрадений Lamborghini.

– Ця проактивна робота з інформацією – велика допомога у поверненні викрадених авто, – зазначив речник Управління із запобігання крадіжкам автівок у Колорадо Кейл Гулд.

Тим часом у Каліфорнії на жовтень призначено розгляд справи двох підозрюваних у викраденнях машин.

Інструменти штучного інтелекту здатні допомогти не лише у кримінальних розслідуваннях, а й в історичних. Так, у липні Google DeepMind презентувала відкриту модель ШІ під назвою Aeneas, яка допомагає науковцям відновлювати й аналізувати давньоримські написи.

Джерело : CBS News

