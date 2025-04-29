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Оголосить бали журі: Jerry Heil стане речницею України на Євробаченні 2025

Jerry Heil
Фото: Jerry Heil

Співачка Jerry Heil стане речницею України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2025, яке відбудеться вже в травні у швейцарському Базелі.

Jerry Heil обрали речницею України на Євробаченні

Співачка оголосить бали національного журі України у гранд-фіналі пісенного конкурсу у суботу, 17 травня.

– Речницею України на Євробаченні 2025 стане Jerry Heil! Співачка, авторка пісень, учасниця Євробачення 2024 та членкиня Академії Grammy оголосить бали національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу у Базелі, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Jerry Heil разом із Alyona Alyona представляла Україну на Євробаченні 2025 у шведському Мальме. Артистки виступали з піснею Teresa & Maria і у гранд-фіналі посіли третє місце.

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Цьогоріч Україну представлятиме гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray. Музиканти вийдуть на міжнародну сцену в Базелі у першому півфіналі (13 травня) під п’ятим номером.

За склад національного журі українці голосували у застосунку Дія, однак він стане відомий у день гранд-фіналу Євробачення 2025.

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Jerry Heil, Євробачення 2025
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