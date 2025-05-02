Ущемляемся во всем: группа Ziferblat назвала сумму расходов на Евровидение 2025

Участники группы Ziferblat раскрыли детали своего номера для Евровидения 2025, а также признались, сколько будет стоить поездка на международный песенный конкурс в Базель.

Ziferblat об участии в Евровидении 2025

Режиссером конкурсного номера Ziferblat на песню Bird of Pray стала Мария Коростелева. Она работала с Kazka, Алиной Паш, Krutь, The Erised, Fo Sho, была режиссером номеров для Нацотбора на Евровидение, Танцев со звездами, Голосу Країни 8, Игр талантов, музыкальной премии Yuna и других.

Костюмы представителям Украины на Евровидении 2025 создал дизайнер Иван Фролов, который работал со многими как украинскими, так и мировыми знаменитостями.

Сейчас смотрят

В целом расходы на поездку в швейцарский Базель составят $120-130 тыс. (5 млн грн), часть средств покрывают Общественное вещание и спонсоры. Поездки на препати, гонорар режиссеру и запись англоязычного альбома ради промо артисты оплачивают самостоятельно.

— Когда люди пишут: Пусть ребята повеселятся за счет государства, — это абсурд. Артисты у нас большую часть времени ездили за свой счет, поэтому это коммерческая история, которая частично покрывается государственными средствами, частично спонсорскими, но больше артисты сами. В целом расходы на все будут достигать $120-130 тыс. Это очень лайтово, мы очень ужимаемся во всем, — рассказал участник Ziferblat Валентин Лещинский.

Отметим, что группа Ziferblat уже поехала на Евровидение 2025, музыканты отправились из Киева в Базель специальным поездом Eurovision Express. Представители Украины выступят в первом полуфинале конкурса (13 мая) под пятым номером.

Фото: Ziferblat

Источник : Рамина Эсхакзай

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.