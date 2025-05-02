Утискаємося в усьому: гурт Ziferblat назвав суму витрат на Євробачення 2025

Учасники гурту Ziferblat розкрили деталі свого номера для Євробачення 2025, а також зізналися, скільки коштуватиме поїздка на міжнародний пісенний конкурс в Базель.

Ziferblat про участь у Євробаченні 2025

Режисеркою конкурсного номеру Ziferblat на пісню Bird of Pray стала Марія Коростельова. Вона працювала з Kazka, Аліною Паш, Krutь, The Erised, Fo Sho, була режисеркою номерів для Нацвідборів на Євробачення, Танців із зірками, Голосу країни 8, Ігор талантів, музичної премії Yuna та інших.

Костюми представникам України на Євробаченні 2025 створив дизайнер Іван Фролов, який працював з багатьма як українськими, так і світовими знаменитостями.

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Загалом витрати на поїздку до швейцарського Базеля становитимуть $120–130 тис. (5 млн грн), частину коштів покривають Суспільне мовлення та спонсори. Поїздки на препаті, гонорар режисерці та запис англомовного альбому заради промо артисти оплачують самостійно.

– Коли люди пишуть: Хай хлопці повеселяться за рахунок держави — це абсурд. Артисти у нас більшість часу їздили за свій кошт, тому це комерційна історія, яка частково покривається державними коштами, частково спонсорськими, але більше артисти самі. Загалом витрати на все сягатимуть $120-130 тис. Це дуже лайтово, ми дуже утискаємося в усьому, – розповів учасник Ziferblat Валентин Лещинський.

Зазначимо, що гурт Ziferblat вже поїхав на Євробачення 2025, музиканти вирушили з Києва до Базеля спеціальним потягом Eurovision Express. Представники України виступлять у першому півфіналі конкурсу (13 травня) під п’ятим номером.

Фото: Ziferblat

Джерело : Раміна Есхакзай

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