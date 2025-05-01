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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Поездом Eurovision Express: группа Ziferblat отправилась на Евровидение 2025

гурт Ziferblat вирушив на Євробачення 2025
Фото: Суспільне

Представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, в первый день мая отправились из Киева в Базель специальным поездом Eurovision Express. Именно в этом швейцарском городе 13 мая состоится первый полуфинал, в котором украинцы выступят под пятым номером.

Группа Ziferblat отправилась на Евровидение 2025

Перед отъездом в Базель музыканты провели пресс-конференцию. Артисты рассказали о своей подготовке, ожиданиях и важной миссии представления Украины в условиях войны.

В частности, вокалист группы Ziferblat Даниил Лещинский отметил, что участие в Евровидении — это возможность не только представить украинскую музыку, но и напомнить миру о ситуации в Украине.

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После этого артисты вместе с командой сели на поезд на Центральном вокзале Киева. Во время отправления там звучала конкурсная песня группы. Музыканты направляются в Будапешт, откуда уже смогут добраться до Базеля в Швейцарии.

Уже 3 мая Ziferblat выйдут на главную сцену арены St. Jakobshalle, где пройдет их первая репетиция. На Евровидении 2025 группа представит композицию Bird of Pray — песню на украинском и английском языках, которая принесла им победу в Нацотборе.

Группа Ziferblat состоит из вокалиста Даниила Лещинского, гитариста Валентина Лещинского и ударника Федора Ходакова. Гранд-финал Евровидения 2025 запланирован на 17 мая.

Ziferblat, Євробачення 2025
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