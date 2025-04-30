Александр Усик дебютирует в Голливуде: вышел трейлер фильма Разгромная машина

Компания A24 обнародовала первый трейлер байопика Разгромная машина (The Smashing Machine), где среди актерского состава заметно украинского боксера Александра Усика.

Лента рассказывает о жизни двукратного чемпиона UFC Марка Керра, которого сыграл Дуэйн Джонсон.

Разгромная машина — трейлер с Усиком

В центре сюжета ленты — слава, зависимость и внутренняя борьба культового бойца, история которого уже ложилась в основу документального фильма HBO 2002 года. Для большего сходства с Керром Джонсон пошел на кардинальные изменения в образе. Он появляется с гримом и специальными накладками на лице, а также говорит с характерным акцентом штата Огайо.

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик исполнил в байопике роль Игоря Волчанчина — легенды украинского и мирового ММА, который дважды дрался с Керром в конце 1990-х. Один из этих поединков завершился нокаутом в исполнении Волчанчина, однако был аннулирован, второй — победой украинца по решению судей.

Разгромная машина — актерский состав

Также в фильме появится чемпион Bellator MMA Райан Бейдер в роли Марка Коулмена, еще одной знаковой фигуры мира смешанных единоборств. Жену главного героя сыграет Эмили Блант.

Именно она познакомила Джонсона с режиссером Бенни Сафди после съемок ленты Оппенгеймер, в которой исполнила одну из главных ролей.

Фильм стал для Джонсона отходом от привычных блокбастеров в сторону более драматичного и глубокого кино. Премьера Разгромной машины ожидается 3 октября 2025 года.

Фото: скриншот из трейлера

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