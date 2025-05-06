Настав час фінальних ігор: Netflix показав трейлер 3 сезону Гри в кальмара

Стримінговий сервіс Netflix показав трейлер третього сезону південнокорейського трилера Гра в кальмара. Прем’єра нових епізодів відбудеться 27 червня 2025 року.

Трейлер 3 сезону Гри в кальмара

На початку відео можна побачити, як у зал до всіх гравців виносять коробку, схожу на труну, але із яскравим рожевим бантом. Коли гравці підіймають кришку, то бачать Сон Гі Хуна, який оживає і знову опиняється в грі.

– Невдале повстання, смерть друга і таємна зрада. Третій і останній сезон найпопулярнішого серіалу Netflix розпочинається після кривавої розв’язки другого сезону, коли Гі Хун, відомий як Гравець 456, переживає найгірший етап свого життя, – заінтригували творці шоу.

Зараз дивляться

Гра в кальмара не зупиняється ні для кого, тож Гі Хун та інші гравці, що вижили, будуть втягнуті в смертельні ігри, які перевірятимуть рішучість кожного з них. З кожним раундом їхній вибір буде призводити до все більш серйозних наслідків.

– Тим часом Ін-хо повернеться до ролі фронтмена, щоб зустрічати таємничих VIP-персон, а його брат Чжун-хо продовжить пошуки невловимого острова, не підозрюючи, що серед них є зрадник. Чи прийме Гі Хун правильні рішення, чи фронтмен остаточно зламає його дух? – йдеться в описі до трейлеру.

Хван Дон Хьок знову виступив режисером, сценаристом і продюсером серіалу. У третьому сезоні Гри в кальмарі з’являться Лі Чжон Чже, Лі Бьон Гун, Йім Сі Ван, Кан Ха Ниль, Ві Ха Чжун, Пак Гю Йон, Пак Сун Гун, Ян Дон Гин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхе Кук Хі, Лі Девід, Ро Чже Вон, Чжун Сук Хо, а також Пак Хі Сун.

Нещодавно Netflix розкрив дату виходу ще одного свого хіта – серіалу Венздей. У мережі з’явився офіційний тизер, що розкрив деякі моменти з другого сезону шоу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.