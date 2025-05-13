Выучила песню: Верка Сердючка поддержала Ziferblat на Евровидении 2025

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, поддержал представителей Украины на Евровидении 2025, группу Ziferblat.

Коллектив выступил с песней Bird of Pray в первом полуфинале конкурса и, по результатам голосования, завоевал право бороться за трофей Евровидения в гранд-финале.

Как Верка Сердючка поддержала Ziferblat

Сердючка вместе с членами своей команды спела песню Bird of Pray и призвала поклонников голосовать за Zifeblat на Евровидении 2025.

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— Я своих гоняю, чтобы они выучили эту песню (Bird of Pray, — Ред.) и поддержали наших ребят на Евровидении 2025, — сказала Сердючка.

Отметим, что первый полуфинал Евровидения 2025 прошел в швейцарском Базеле во вторник, 17 мая.

На международной сцене выступили 15 участников, среди которых и представители Украины. Какие государства прошли в финал Евровидения 2025 — читайте в нашем материале.

Второй полуфинал конкурса запланирован на четверг, 15 мая. А победителя Евровидения 2025 жюри и зрители выберут в субботу, 17 мая.

Фото: Верка Сердючка, Ziferblat

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