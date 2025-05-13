Вивчила пісню: Вєрка Сердючка підтримала Ziferblat на Євробаченні 2025

Артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, підтримав представників України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat.

Колектив виступив з піснею Bird of Pray у першому півфіналі конкурсу і, за результатами голосування, виборов право змагатися за трофей Євробачення у гранд-фіналі.

Як Вєрка Сердючка підтримала Ziferblat

Сердючка разом із членами своєї команди заспівала пісню Bird of Pray та закликала шанувальників голосувати за Zifeblat на Євробаченні 2025.

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– Я своїх ганяю, щоб вони вивчили цю пісню (Bird of Pray, – Ред.) і підтримали наших хлопців на Євробаченні 2025, – сказала Сердючка.

Зазначимо, що перший півфінал Євробачення 2025 пройшов у швейцарському Базелі у вівторок, 17 травня.

На міжнародній сцені виступили 15 учасників, серед яких й представники України. Які держави пройшли до фіналу Євробачення 2025 – читайте у нашому матеріалі.

Другий півфінал конкурсу запланований на четвер, 15 травня. А переможця Євробачення 2025 журі та глядачі оберуть у суботу, 17 травня.

Фото: Вєрка Сердючка, Ziferblat

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