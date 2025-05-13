С отголоском 1970-х: Ziferblat показал стильный номер в первом полуфинале Евровидения 2025

13 мая в швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал Евровидения 2025, на сцену которого вышли представители Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Музыканты выступали пятыми и показали обновленный номер, над которым работали последние два месяца.

Выступление Ziferblat в первом полуфинале Евровидения 2025

Конкурсное выступление Ziferblat значительно отличалось от того, что зрители видели в финале Нацотбора. Режиссером постановки стала Мария Коростелева, которая ранее работала с Kazka, Алиной Паш, Krutь, The Erised и другими артистами.

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Вместо декораций в виде цветов и растений на сцене появились розово-зеленые неоновые лучи, которые пульсировали в ритм песни. В номер также добавили дымовые эффекты и фейерверки, которые появлялись во время гитарного проигрыша.

Для полуфинального выступления участники группы выбрали костюмы в стиле 1970-х разных цветов. Над сценическим образом работал украинский дизайнер Иван Фролов, который сотрудничает как с украинскими звездами, так и с мировыми знаменитостями.

Ранее гитарист группы Валентин Лещинский рассказал, что для выступления в Базеле Ziferblat переделал песню, изменил отдельные элементы постановки и добавил хореографию. Работа продолжалась в течение двух месяцев.

Напомним, второй полуфинал Евровидения 2025 состоится 15 мая, а гранд-финал — 17 мая в субботу.

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