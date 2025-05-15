Брат Максима Нелипы раскрыл, где служил артист: Устраивал “фаер-шоу” оккупантам

Украинский телеведущий Максим Нелипа, погибший на фронте, исполняя боєвое задание, в последнее время служил в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

В рядах Сил беспилотных систем ВСУ он был командиром роты со званием старшего лейтенанта.

Где служил Максим Нелипа

О том, где служил шоумен, рассказал его брат Андрей Нелипа в посте в соцсетях. В нем он подтвердил факт гибели ведущего и военного, отметив, что после начала полномасштабного вторжения Максим добровольно присоединился к рядам украинской армии.

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Сначала он был в территориальной обороне, а затем продолжил службу в Вооруженных силах Украины. В конце концов его подразделение вошло в структуру, которая специализируется на боевом применении беспилотников.

— В последнее время он “выступал” в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА “зажигательные фаер-шоу” для российских оккупантов. От работы его “творческого коллектива” в составе 14 отдельного полка рашисты весело шагают на концерты Кобзона и КВН Маслякова, — написал брат погибшего.

По его словам, Нелипа недавно получил офицерское звание и назначение командиром роты. Побратимы продолжают выполнение боевых задач.

Максим Нелипа, который при жизни был известен как шоумен, юморист и актер, погиб на фронте. Ему было 48 лет. У Максима остались жена и двое детей.

Информацию о захоронении военного Андрей Нелипа обещал сообщить позже.

Фото: Максим Нелипа

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