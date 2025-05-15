Брат Максима Неліпи розкрив, де служив артист: Влаштовував “фаєршоу” окупантам

Український телеведучий Максим Неліпа, що загинув, виконуючи бойове завдання, останнім часом служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.

У лавах Сил безпілотних систем ЗСУ він був командиром роти зі званням старшого лейтенанта.

Де служив Максим Неліпа

Про те, де служив шоумен, розповів його брат Андрій Неліпа у дописі в соцмережах. У ньому він підтвердив факт загибелі ведучого та військового, зазначивши, що після початку повномасштабного вторгнення Максим добровільно приєднався до лав української армії.

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Спочатку він був у територіальній обороні, а згодом продовжив службу у Збройних силах України. Зрештою його підрозділ увійшов до структури, яка спеціалізується на бойовому застосуванні безпілотників.

– Останнім часом він “виступав” у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомогою БпЛА “запальні фаєршоу” для російських окупантів. Від роботи його “творчого колективу” у складі 14 окремого полку рашисти весело шагають на концерти Кобзона і КВН Маслякова, – написав брат загиблого.

За його словами, Неліпа нещодавно отримав офіцерське звання та призначення командиром роти. Побратими продовжують виконання бойових завдань.

Максим Неліпа, який за життя був відомий як шоумен, гуморист та актор, загинув на фронті 12 травня. Йому було 48 років. У Максима залишилися дружина та двоє дітей.

Інформацію про поховання військового Андрій Неліпа обіцяв повідомити пізніше.

Фото: Максим Неліпа

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