На щите: звезды вспоминают Максима Нелипу, который погиб в бою

Кровавая война РФ против Украины унесла жизнь Максима Нелипы — актера и телеведущего. Он стал на защиту государства в марте 2022 года и прошел путь от солдата до командира разведывательного взвода командного состава Сухопутных войск ВСУ.

Нелипа погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. Коллеги и звездные друзья публично чтят память Максима, делятся воспоминаниями о нем и выражают соболезнования родным и близким.

Максим Нелипа погиб — реакция звезд

Телеведущий Анатолий Анатолич поделился видео с последней встречи с Нелипой, на котором актер наслаждается временем с друзьями, играет на гитаре и поет.

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По словам Анатолича, он не собирался публиковать этот ролик, но обстоятельства сложились по-другому.

— Когда мы в последний раз виделись с тобой в Вадосе, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались, что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался это постить. Но… Вечная память, Макс. На щите, герою, — написал Анатолич.

Алина Шаманская отметила, что с Нелипой прошло детство миллионов украинцев. Блогер выразила соболезнования семье актера и призвала украинцев уважать героев, которые защищают нас и нашу землю.

— Публичные люди тоже воюют! По-настоящему! Не для шоу, а иногда и насмерть! Вечная слава и уважение герою, Максиму Нелипе. Он погиб в бою за нас с вами и нашу землю. С ним прошло детство миллионов украинцев! Вечная память и соболезнования семье. У Максима осталась дочь и жена. Давайте уважать, люди! Давайте уважать героев при жизни! — написала Шаманская.

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, что когда-то работала с Максимом Нелипой, а новость о его гибели не укладывается в голове.

— Не могу поверить. Когда-то мы работали вместе. Мои соболезнования всем родным. Слава герою! — написала Маша.

Леся Никитюк написала, что Максим был прекрасным телеведущим и актером, а вместе с ним погиб “кусок нашего детства”.

— Максим Нелипа погиб в бою, а с ним — и кусок нашего детства. Светлая память воину! Светлая память прекрасному телеведущему и актеру! Соболезнования семье и детям! Вечная слава герою, — отметила она.

Память актера почтила в сториз в Instagram также певица Тина Кароль.

Блогер и интервьюер Рамина Эсхакзай выразила соболезнования родным и близким Максима Нелипы.

Фото: Максим Нелипа

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