Было мечтой с детства: реакция Ziferblat на Евровидение 2025

После гранд-финала Евровидения 2025, который состоялся 17 мая в швейцарском Базеле, украинская группа Ziferblat поделилась первыми эмоциями. Коллектив выступил седьмым в финальном шоу с песней Bird of Pray.

Реакция группы Ziferblat на результаты Евровидения 2025

Финал Евровидения 2025 стал кульминацией для группы Ziferblat. Во время выступления команда выложилась на полную, что принесло Украине девятое место и суммарные 218 баллов от жюри и зрителей.

Сейчас смотрят

— Прежде всего — вы невероятные! Ваша поддержка очень много для нас значит. Спасибо, что слушали нас, голосовали, писали добрые слова и стали важной частью нашей жизни. Это было безумное путешествие. Спасибо тебе, Европа!” — отметил Ziferblat.

Обратились музыканты и к своим поклонникам в Украине, которые поддерживали и волновались за них.

— И, конечно, спасибо вам, дорогие украинцы! Для нас честь представлять Украину на таком большом конкурсе как Евровидение. Это было нашей мечтой с самого детства и она наконец осуществилась. Спасибо, что выбрали нас и доверились нам! Очень вас любим и благодарим за все, — написали артисты.

Напомним, что первый полуфинал заставил изрядно поволноваться как группу Ziferblat, так и всех украинских еврофанов. Тогда именно Украину объявили последней среди финалистов, из-за чего волнение достигло пика.

Тогда музыканты поделились в соцсетях видео, которое зафиксировало эмоциональную реакцию гитариста Валентина Лещинского на объявление результатов. Он очень волновался, что не услышит названия своей страны.

Главный трофей Евровидения 2025 достался певцу JJ из Австрии, получивший 436 баллов от национального жюри и еврофанов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.