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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Було мрією з дитинства: реакція Ziferblat на Євробачення 2025

Ziferblat на Євробаченні 2025
Фото: Getty Images

Після гранд-фіналу Євробачення 2025, що відбувся 17 травня у швейцарському Базелі, український гурт Ziferblat поділився першими емоціями. Колектив виступив сьомим у фінальному шоу з піснею Bird of Pray.

Реакція гурту Ziferblat на результати Євробачення 2025

Фінал Євробачення 2025 став кульмінацією для гурту Ziferblat. Під час виступу команда виклалася на повну, що принесло Україні девʼяте місце та сумарні 218 балів від журі та глядачів.

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– Перш за все – ви неймовірні! Ваша підтримка надзвичайно багато для нас означає. Дякуємо, що слухали нас, голосували, писали добрі слова й стали важливою частиною нашого життя. Це була шалена подорож. Дякуємо тобі, Європо! – зазначив Ziferblat.

реакція Ziferblat на результати фіналу

Фото: Ziferblat/Instagram

Звернулися музиканти й до своїх прихильників в Україні, які підтримували та хвилювалися за них.

– І, звісно, дякуємо вам, любі українці! Для нас честь представляти Україну на такому великому конкурсі як Євробачення. Це було нашою мрією із самого дитинства і вона нарешті здійснилася. Дякуємо, що обрали нас і довірилися нам! Дуже вас любимо і дякуємо за все, – написали артисти.

реакція Ziferblat на результати Євробачення 2025

Фото: Ziferblat/Instagram

Нагадаємо, що перший півфінал змусив добряче похвилюватися як гурт Ziferblat, так і всіх українських єврофанів. Тоді саме Україну оголосили останньою серед фіналістів, через що хвилювання досягло піка.

Тоді музиканти поділилися в соцмережах відео, що зафіксувало емоційну реакцію гітариста Валентина Лещинського на оголошення результатів. Він дуже хвилювався, що не почує назви своєї країни.

Головний трофей Євробачення 2025 дістався співаку JJ з Австрії, що здобув 436 балів від національного журі та єврофанів.

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Ziferblat, Євробачення 2025
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