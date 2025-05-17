Фаворит чи сюрприз: хто переміг на Євробаченні 2025

У швейцарському Базелі завершився гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025, у якому за перемогу змагалися 26 країн.

За результатами голосування журі та глядачів перемогу здобула Австрія з композицією Wasted Love у виконанні JJ.

Хто переміг на Євробаченні 2025 – результати

Фінал відбувся 17 травня і тривав понад чотири години. Глядачі спостерігали за виступами представників з усього континенту, а інтрига щодо переможця трималася до останнього моменту.

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Цьогоріч до фіналу пройшли учасники з Норвегії, Люксембургу, Естонії, Ізраїлю, Литви, Іспанії, України, Великої Британії, Австрії, Ісландії, Латвії, Нідерландів, Фінляндії, Італії, Польщі, Німеччини, Греції, Вірменії, Швейцарії, Мальти, Португалії, Данії, Швеції, Франції, Сан-Марино та Албанії.

Уже традиційно порядок виступів було визначено жеребкуванням після півфіналів. Україну цього року представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

За результатами голосування журі та глядачів JJ отримав 258 та 178 балів відповідно, що принесло йому перемогу у Євробаченні 2025, яке наступного року пройде в Австрії.

Нагадаємо, що композиція Wasted Love – це сповідь про кохання, якого не стало. Пісня побудована навколо образу людини, що тоне в емоціях через нерозділені почуття, але водночас залишається відкритою до любові, навіть якщо вона не взаємна.

Австрія весь час трималася серед лідерів у букмекерів, а от фаворит прогнозів – тріо Kaj зі Швеції – посів четверте місце.

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