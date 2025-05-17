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Какое место заняла Украина на Евровидении 2025

Ziferblat - перший півфінал Євробачення 2025
Фото: Суспільне

В ночь на 18 мая в швейцарском Базеле состоялся гранд-финал Евровидения 2025. Украину на международном конкурсе представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

По результатам голосования и жюри стало известно, какое место заняла Украина на Евровидении 2025.

Евровидение 2025: какое место заняла группа Ziferblat

В финале Евровидения 2025 Украина заняла 9 место. В общем группа Ziferblat набрала 218 баллов от жюри и зрителей.

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Победителем конкурса стал представитель Австрии — певец JJ. Второе место досталось артистке из Израиля — Юваль Рафаэль.

Всего за победу в финале Евровидения 2025 соревновались 26 стран. Участники Ziferblat вышли на сцену в Базеле под седьмым номером. Музыканты показали стильный номер на песню Bird of Pray.

Режиссером постановки стала Мария Коростелева. Артисты выступали в костюмах в стиле 1970-х разных цветов. Над сценическим образом работал украинский дизайнер Иван Фролов.

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