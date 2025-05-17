Какое место заняла Украина на Евровидении 2025
В ночь на 18 мая в швейцарском Базеле состоялся гранд-финал Евровидения 2025. Украину на международном конкурсе представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
По результатам голосования и жюри стало известно, какое место заняла Украина на Евровидении 2025.
Евровидение 2025: какое место заняла группа Ziferblat
В финале Евровидения 2025 Украина заняла 9 место. В общем группа Ziferblat набрала 218 баллов от жюри и зрителей.
Победителем конкурса стал представитель Австрии — певец JJ. Второе место досталось артистке из Израиля — Юваль Рафаэль.
Всего за победу в финале Евровидения 2025 соревновались 26 стран. Участники Ziferblat вышли на сцену в Базеле под седьмым номером. Музыканты показали стильный номер на песню Bird of Pray.
Режиссером постановки стала Мария Коростелева. Артисты выступали в костюмах в стиле 1970-х разных цветов. Над сценическим образом работал украинский дизайнер Иван Фролов.