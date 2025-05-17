Ziferblat выступили в финале Евровидения 2025 и произнесли со сцены Слава Украине

Представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступили в финале международного конкурса с песней Bird of Pray. Музыканты вышли на сцену в швейцарском Базеле под номером 7.

Выступление Ziferblat в финале Евровидения 2025

Участники Ziferblat показали стильный номер, режиссером которого стала Мария Коростелева. Представители Украины появились на сцене в костюмах в стиле 1970-х розового, синего и голубого цветов. Над сценическим образом работал дизайнер Иван Фролов.

Конкурсный номер Ziferblat на песню Bird of Pray сопровождали розово-зеленые неоновые лучи, дымовые эффекты и фейерверки.

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В конце выступления солист группы Даниил Лещинский поблагодарил Европу за поддержку и воскликнул Слава Украине!

— Европа, большое спасибо за вашу поддержку. Слава Украине, — сказал он.

Отметим, что перед финалом Евровидения 2025 у солиста Ziferblat возникли проблемы с голосом, однако это не помешало ему хорошо спеть и достойно представить Украину на конкурсе.

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