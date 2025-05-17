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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025

Ziferblat - перший півфінал Євробачення 2025
Фото: Суспільне

У ніч на 18 травня у швейцарському Базелі відбувся гранд-фінал Євробачення 2025. Україну на міжнародному конкурсі представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

За результатами голосування та журі стало відомо, яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025.

Євробачення 2025: яке місце посів гурт Ziferblat

У фіналі Євробачення 2025 Україна посіла 9 місце. Загалом гурт Ziferblat набрав 218 балів від журі та глядачів.

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Переможцем конкурсу став представник Австрії – співак JJ. Друге місце дісталося артистці з Ізраїлю – Юваль Рафаель.

Загалом за перемогу у фіналі Євробачення 2025 змагалися 26 країн. Учасники Ziferblat вийшли на сцену в Базелі під сьомим номером. Музиканти показали стильний номер на пісню Bird of Pray.

Режисеркою постановки стала Марія Коростельова. Артисти виступали в костюмах у стилі 1970-х різних кольорів. Над сценічним образом працював український дизайнер Іван Фролов.

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Ziferblat, Євробачення 2025
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