Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025
У ніч на 18 травня у швейцарському Базелі відбувся гранд-фінал Євробачення 2025. Україну на міжнародному конкурсі представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
За результатами голосування та журі стало відомо, яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025.
Євробачення 2025: яке місце посів гурт Ziferblat
У фіналі Євробачення 2025 Україна посіла 9 місце. Загалом гурт Ziferblat набрав 218 балів від журі та глядачів.
Переможцем конкурсу став представник Австрії – співак JJ. Друге місце дісталося артистці з Ізраїлю – Юваль Рафаель.
Загалом за перемогу у фіналі Євробачення 2025 змагалися 26 країн. Учасники Ziferblat вийшли на сцену в Базелі під сьомим номером. Музиканти показали стильний номер на пісню Bird of Pray.
Режисеркою постановки стала Марія Коростельова. Артисти виступали в костюмах у стилі 1970-х різних кольорів. Над сценічним образом працював український дизайнер Іван Фролов.