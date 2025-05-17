Певец JJ из Австрии устроил шторм на сцене Евровидения 2025: видео выступления
Австрию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представил певец JJ с композицией Wasted Love. Он выступил девятым в финале.
Больше об австрийско-филиппинском контратеноре, который покоряет оперную сцену и сочетает классику с поп-музыкой, и о его песне — в материале.
Кто такой JJ: биография представителя Австрии на Евровидении 2025
Настоящее имя артиста — Йоханнес Пич. Он родился в Вене 29 апреля 2001 года. Его отец — австрийский ИТ-специалист, а мать — филиппинская повариха. Детство Йоханнес провел в Дубае, а в 2016 году семья вернулась в Австрию. В школе его начали называть JJ — именно это имя впоследствии стало его сценическим псевдонимом.
В 2021 году он стал финалистом вокального шоу Starmania в Австрии. Тогда же познакомился с Теодорой Шпирич, участницей Евровидения 2023, которая присоединилась к его команде как автор песен.
Сегодня JJ выступает на сцене Венской государственной оперы, участвует в классических постановках, в частности в Волшебной флейте Моцарта, и продолжает обучение в Венском университете музыки и искусства. Он обладает редким голосом — контратенором, способным достигать сопрановых высот, и сочетает в своем творчестве элементы попсы и оперной драматургии.
Среди его музыкальных предпочтений — Мария Каллас, Монтсеррат Кабалье, Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри, а также россиянка Анна Нетребко, которая поддерживает режим Путина и финансировала боевиков так называемой ДНР.
О чем песня JJ — Wasted Love
Композиция Wasted Love — это исповедь о любви, которой не стало. Песня построена вокруг образа человека, который тонет в эмоциях из-за неразделенных чувств, но в то же время остается открытым к любви, даже если она не взаимная.
По словам самого JJ, эта песня — самая личная в его репертуаре. Она о моменте, когда в сердце остается слишком много любви, а поделиться ею уже не с кем. Это очищающая боль и одновременно красота самой способности любить, говорит артист.
JJ — Wasted Love: перевод песни Потерянная любовь
Потерянная любовь
Я — океан любви,
А ты боишься воды.
Не хочешь нырять,
Поэтому позволяешь мне тонуть.
Протягиваю руку —
А ты наблюдаешь, как я
Отдаляюсь
И исчезаю за волной.
Ты оставил меня в глубинах,
Я тону в своих чувствах —
Неужели ты не видишь?
Теперь, когда тебя нет,
Все, что у меня есть —
Это потерянная любовь.
Я едва удержался на поверхности,
Но все еще плыву,
Все еще держусь за надежду,
Хотя знаю — она исчезает.
Потерянная любовь.
Это — потерянная любовь.
Но даже такая любовь
Стоит того, чтобы ее почувствовать.