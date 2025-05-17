Какие места занимала Украина на Евровидении: полный список

Украина участвует в песенном конкурсе Евровидение с 2003 года и за это время смогла трижды одержать победу, несколько раз попасть в тройку лучших и вообще демонстрирует довольно высокий уровень подготовки к шоу.

Какие места занимала Украина на Евровидении

Факты ICTV собрали полный список результатов Украины на Евровидении за все годы участия, включая пропущенные сезоны, а также с выступлениями украинских артистов от других стран.

2003, Рига — Александр Пономарев (Hasta la vista) — 14 место, 30 баллов

2004, Стамбул — Руслана (Wild Dances) — 1 место, 280 баллов

2005, Киев — Гринджолы (Разом нас багато) — 19 место, 30 баллов

2006, Афины — Тина Кароль — (Show Me Your Love) — 7 место, 145 баллов

2007, Хельсинки — Верка Сердючка (Dancing Lasha Tumbai) — 2 место, 235 баллов

2008, Белград — Ани Лорак (Shady Lady) — 2 место, 230 баллов

2009, Москва — Светлана Лобода (Be My Valentine) — 12 место, 76 баллов

2010, Осло — Alyosha (Sweet People) — 10 место, 108 баллов

2011, Дюссельдорф — Мика Ньютон (Angel) — 4 место, 159 баллов

2012, Баку — Гайтана (Be My Guest) — 15 место, 65 баллов

2013, Мальме — Злата Огневич (Gravity) — 3 место, 214 баллов

2014, Копенгаген — Мария Яремчук (Tick-Tock) — 6 место, 113 баллов

2015 — Украина не участвовала

2016, Стокгольм — Джамала (1944) — 1 место, 534 балла

2017, Киев — O. Torvald (Time) — 24 место, 36 баллов

2018, Лиссабон — Melovin (Under the Ladder) 17 место, 130 баллов

2019 — Maruv была выбрана, но участие отменено

2020 — Конкурс отменен из-за пандемии

2021, Роттердам — Go_A (Шум) 5 место, 364 балла

2022, Турин — Kalush Orchestra (Стефанія) — 1 место, 631 балл

2023, Ливерпуль — Tvorchi (Heart of Steel) — 6 место, 243 балла

2024, Мальме — Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria) — 3 место, 453 балла

2025, Базель — Ziferblat (Bird of Pray) — результаты станут известны после финала

Кроме того, несколько украинских артистов представляли на Евровидении другие страны. Речь идет в частности о певице Анастасии Приходько, которая в 2009 году она представляла Россию с песней Мама и заняла 11 место в финале.

Сейчас смотрят

В 2015 году за Молдову выступал Эдуард Романюта с композицией I Want Your Love, но не смог пройти в финал. В 2018-м Alekseev с песней Forever представлял Беларусь и также завершил выступление в полуфинале.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.