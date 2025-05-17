Які місця займала Україна на Євробаченні: повний список
Україна бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року й за цей час змогла тричі здобути перемогу, кілька разів потрапити до трійки найкращих та взагалі демонструє доволі високий рівень підготовки до шоу.
Які місця займала Україна на Євробаченні
Факти ICTV зібрали повний список результатів України на Євробаченні за всі роки участі, включно з пропущеними сезонами, а також з виступами українських артистів від інших країн.
- 2003, Рига – Олександр Пономарьов (Hasta la vista) – 14 місце, 30 балів
- 2004, Стамбул – Руслана (Wild Dances) – 1 місце, 280 балів
- 2005, Київ – Ґринджоли (Разом нас багато) – 19 місце, 30 балів
- 2006, Афіни — Тіна Кароль (Show Me Your Love) — 7 місце, 145 балів
- 2007, Гельсінкі – Вєрка Сердючка (Dancing Lasha Tumbai) – 2 місце, 235 балів
- 2008, Белград – Ані Лорак (Shady Lady) – 2 місце, 230 балів
- 2009, Москва – Світлана Лобода (Be My Valentine) – 12 місце, 76 балів
- 2010, Осло – Alyosha (Sweet People) – 10 місце, 108 балів
- 2011, Дюссельдорф – Міка Ньютон (Angel) – 4 місце, 159 балів
- 2012, Баку – Гайтана (Be My Guest) – 15 місце, 65 балів
- 2013, Мальме – Злата Огнєвіч (Gravity) – 3 місце, 214 балів
- 2014, Копенгаген – Марія Яремчук (Tick-Tock) – 6 місце, 113 балів
- 2015 – Україна не брала участі
- 2016, Стокгольм – Джамала (1944) – 1 місце, 534 бали
- 2017, Київ – O.Torvald (Time) – 24 місце, 36 балів
- 2018, Лісабон — Melovin (Under the Ladder) 17 місце, 130 балів
- 2019 – Maruv була обрана, але участь скасована
- 2020 – Конкурс скасовано через пандемію
- 2021, Роттердам – Go_A (Шум) 5 місце, 364 бали
- 2022, Турин – Kalush Orchestra (Стефанія) – 1 місце, 631 бал
- 2023, Ліверпуль – Tvorchi (Heart of Steel) – 6 місце, 243 бали
- 2024, Мальме – Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria) – 3 місце, 453 бали
- 2025, Базель – Ziferblat (Bird of Pray) – результати стануть відомі після фіналу
Крім того, кілька українських артистів представляли на Євробаченні інші країни. Йдеться зокрема про співачку Анастасію Приходько, яка у 2009 році вона представляла Росію з піснею Мама та посіла 11 місце у фіналі.
У 2015 році за Молдову виступав Едуард Романюта з композицією I Want Your Love, але не зміг пройти до фіналу. В 2018-му Alekseev з піснею Forever представляв Білорусь і також завершив виступ у півфіналі.