Які місця займала Україна на Євробаченні: повний список

Україна бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року й за цей час змогла тричі здобути перемогу, кілька разів потрапити до трійки найкращих та взагалі демонструє доволі високий рівень підготовки до шоу.

Які місця займала Україна на Євробаченні

Факти ICTV зібрали повний список результатів України на Євробаченні за всі роки участі, включно з пропущеними сезонами, а також з виступами українських артистів від інших країн.

2003, Рига – Олександр Пономарьов (Hasta la vista) – 14 місце, 30 балів

2004, Стамбул – Руслана (Wild Dances) – 1 місце, 280 балів

2005, Київ – Ґринджоли (Разом нас багато) – 19 місце, 30 балів

2006, Афіни — Тіна Кароль (Show Me Your Love) — 7 місце, 145 балів

2007, Гельсінкі – Вєрка Сердючка (Dancing Lasha Tumbai) – 2 місце, 235 балів

2008, Белград – Ані Лорак (Shady Lady) – 2 місце, 230 балів

2009, Москва – Світлана Лобода (Be My Valentine) – 12 місце, 76 балів

2010, Осло – Alyosha (Sweet People) – 10 місце, 108 балів

2011, Дюссельдорф – Міка Ньютон (Angel) – 4 місце, 159 балів

2012, Баку – Гайтана (Be My Guest) – 15 місце, 65 балів

2013, Мальме – Злата Огнєвіч (Gravity) – 3 місце, 214 балів

2014, Копенгаген – Марія Яремчук (Tick-Tock) – 6 місце, 113 балів

2015 – Україна не брала участі

2016, Стокгольм – Джамала (1944) – 1 місце, 534 бали

2017, Київ – O.Torvald (Time) – 24 місце, 36 балів

2018, Лісабон — Melovin (Under the Ladder) 17 місце, 130 балів

2019 – Maruv була обрана, але участь скасована

2020 – Конкурс скасовано через пандемію

2021, Роттердам – Go_A (Шум) 5 місце, 364 бали

2022, Турин – Kalush Orchestra (Стефанія) – 1 місце, 631 бал

2023, Ліверпуль – Tvorchi (Heart of Steel) – 6 місце, 243 бали

2024, Мальме – Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria) – 3 місце, 453 бали

2025, Базель – Ziferblat (Bird of Pray) – результати стануть відомі після фіналу

Крім того, кілька українських артистів представляли на Євробаченні інші країни. Йдеться зокрема про співачку Анастасію Приходько, яка у 2009 році вона представляла Росію з піснею Мама та посіла 11 місце у фіналі.

Зараз дивляться

У 2015 році за Молдову виступав Едуард Романюта з композицією I Want Your Love, але не зміг пройти до фіналу. В 2018-му Alekseev з піснею Forever представляв Білорусь і також завершив виступ у півфіналі.

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