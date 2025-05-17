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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Ziferblat виступили у фіналі Євробачення 2025 та вигукнули зі сцени Слава Україні

Україна у фіналі Євробачення 2025
Фото: Eurovision

Представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, виступили у фіналі міжнародного конкурсу з піснею Bird of Pray. Музиканти вийшли на сцену у швейцарському Базелі під номером 7.

Виступ Ziferblat у фіналі Євробаченні 2025

Учасники Ziferblat показали стильний номер, режисеркою якого стала Марія Коростельова. Представники України з’явилися на сцені у костюмах в стилі 1970-х рожевого, синього та блакитного кольорів. Над сценічним образом працював дизайнер Іван Фролов.

Конкурсний номер Ziferblat на пісню Bird of Pray супроводжували рожево-зелені неонові промені, димові ефекти та феєрверки.

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Наприкінці виступу соліст гурту Даниїл Лещинський подякував Європі за підтримку та вигукнув Слава Україні!.

– Європо, велике дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні, – сказав він.

Зазначимо, що перед фіналом Євробачення 2025 у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом, однак це не завадило йому гарно заспівати та гідно представити Україну на конкурсі.

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Ziferblat, Євробачення 2025
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