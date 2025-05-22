Зоотрополіс 2: дата прем’єри в Україні та що показали у тизері

Disney представила перший тизер-трейлер мультфільму Зоотрополіс 2. Він є продовженням популярного мультфільму 2016 року, що зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті, здобув Оскар і Золотий глобус.

Зоотрополіс 2 – що показали в трейлері

У ролику, що зʼявився в мережі, основний сюжет не розкрито. Втім, точно можна сказати, що на офіцерку-кроличку Джуді Гопс та чарівного лиса-шахрая Ніка Вайлда чекає нова справа та нові пригоди.

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Також у тизері нам показали нових героїв. У мультику Зоотрополіс 2 уперше з’являться рептилії, зокрема загадковий змій на імʼя Ґері, а також новий таємничий лиходій у каптурі.

Також глядачі зустрінуться з персонажами, що встигли полюбитися та запамʼятатися ще з першої частини. Це лінивець Шмиг, гепард з поліційного відділку Бенджамін Шкрябогриз та Газель у виконанні Шакіри. Співачка отримала новий образ, нову пісню і хореографічну поставновку із тиграми.

Режисером та сценаристом другої частини став Джаред Буш, який також працював над першою стрічкою.

Зоотрополіс 2 – дата виходу в Україні

На екранах українських кінотеатрів Зоотрополіс 2 зʼявиться вже цієї осені – 27 листопада. Шанувальники першої частини вже в очікуванні та сподіваються, що сиквел вийде не гіршим, адже до його виходу студія готувалася десять років. Принаймні саундтрек фанати вже оцінили.

Як для мене, в трейлера дуже цікавий формат. Він наче й показує, що буде, але, так скажімо, не напряму. Мені дуже подобається, люблю такі експерименти. Ну й музичка, звичайно!

Сподіваюся, не зіпсують… Музика – то просто шик!

Не знаю, якою вийде друга частина, але музичка в тизері кайфова!

Мені було 21, коли вийшла перша частина, а дивитися другу я буду у 31. Дивні відчуття. Сподіваюся, продовження буде гідним.

Я цього дуже довго чекав, і він мене навіть не розчаровує. Анімація видається новішою, але це не так помітно.

Не можу повірити, що це не фанатський трейлер. Для мене це – премʼєра номер один!

В очікуванні перебувають і поціновувачі серіалу Венздей від Netflix. Днями шоуранери розкрили трохи більше подробиць про другий сезон пригод спадкоємиці сімейки Аддамсів.

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