Тина Кароль выпустила Балкони — ироничный трек об обидах, любви и розах

Певица Тина Кароль презентовала новую песню Балкони — легкую, гротескную и эмоционально ироничную композицию, которая еще до официального релиза стала вирусной в TikTok.

О чем песня Балкони от Тины Кароль

По словам артистки, песня уже собрала более 18 тыс. видео в популярной соцсети.

— На обиженных балконы падают. Эта история — о выборе: обидеться или улыбнуться, — сказала Тина Кароль, объяснив превращение народного шутливого выражения в песню.

Музыкальное видео к композиции сняли на территории одного из крупнейших тепличных хозяйств страны. Именно там, среди более 20 гектаров роз, и разворачивается визуальный образ песни. Как объясняет певица, подрезанная роза в клипе — символ того, как каждый раз, когда “любим, но мимо”, мы будто обрезаем собственные надежды на искреннюю, наивную любовь.

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Тина Кароль не скрывает, что работала над композицией с полной отдачей. По ее словам, подготовка к съемкам стала настоящим вызовом: она сбросила 4 кг, питаясь салом, и установила личные рекорды — 40 минут на скакалке и 15 минут в планке.

Реакция сети на песню Балкони от Тины Кароль

Первые слушатели уже успели оценить новый трек любимой исполнительницы. За два часа с момента релиза, клип набрал 6,5 тыс. просмотров. Поклонники не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать великолепную физическую форму артистки, над которой она упорно работает каждый день.

Тина такая красивая, что ей можно не петь, а просто стоять в кадре и радовать глаз. А пение, как бонус.

Мурашки от того когда люди делают то что хотят, когда не боятся экспериментировать, когда не следуют трендам, а сами их создают. Аплодирую, стоя, браво!

Ох, переживала за того парня с ножницами, который розу яростно резал. А вообще эстетика, как из самых известных французских журналов. Здесь уже не мимо, а попали.

В этом клипе невероятно все! Невероятная Тина, невероятный балет! Да еще и мои любимые цветы!

Песня вроде легкая, шуточная, но так метко поднят на поверхность основной тезис — теряем любовь, потому что сосредоточены на своих непроработанных травмах.

Вау! Визуальное наслаждение от видеоклипа и очень легкий трек.

Напомним, что работа Тины Кароль над собой довольно часто становится поводом для внимания медиа и шуток. Недавно, певица Оля Полякова публично подколола коллегу, спародировав то, как артистка занимается аштанга-йогой.

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