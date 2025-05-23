Тина Кароль выпустила Балкони — ироничный трек об обидах, любви и розах
Певица Тина Кароль презентовала новую песню Балкони — легкую, гротескную и эмоционально ироничную композицию, которая еще до официального релиза стала вирусной в TikTok.
О чем песня Балкони от Тины Кароль
По словам артистки, песня уже собрала более 18 тыс. видео в популярной соцсети.
— На обиженных балконы падают. Эта история — о выборе: обидеться или улыбнуться, — сказала Тина Кароль, объяснив превращение народного шутливого выражения в песню.
Музыкальное видео к композиции сняли на территории одного из крупнейших тепличных хозяйств страны. Именно там, среди более 20 гектаров роз, и разворачивается визуальный образ песни. Как объясняет певица, подрезанная роза в клипе — символ того, как каждый раз, когда “любим, но мимо”, мы будто обрезаем собственные надежды на искреннюю, наивную любовь.
Тина Кароль не скрывает, что работала над композицией с полной отдачей. По ее словам, подготовка к съемкам стала настоящим вызовом: она сбросила 4 кг, питаясь салом, и установила личные рекорды — 40 минут на скакалке и 15 минут в планке.
Реакция сети на песню Балкони от Тины Кароль
Первые слушатели уже успели оценить новый трек любимой исполнительницы. За два часа с момента релиза, клип набрал 6,5 тыс. просмотров. Поклонники не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать великолепную физическую форму артистки, над которой она упорно работает каждый день.
- Тина такая красивая, что ей можно не петь, а просто стоять в кадре и радовать глаз. А пение, как бонус.
- Мурашки от того когда люди делают то что хотят, когда не боятся экспериментировать, когда не следуют трендам, а сами их создают. Аплодирую, стоя, браво!
- Ох, переживала за того парня с ножницами, который розу яростно резал. А вообще эстетика, как из самых известных французских журналов. Здесь уже не мимо, а попали.
- В этом клипе невероятно все! Невероятная Тина, невероятный балет! Да еще и мои любимые цветы!
- Песня вроде легкая, шуточная, но так метко поднят на поверхность основной тезис — теряем любовь, потому что сосредоточены на своих непроработанных травмах.
- Вау! Визуальное наслаждение от видеоклипа и очень легкий трек.
Напомним, что работа Тины Кароль над собой довольно часто становится поводом для внимания медиа и шуток. Недавно, певица Оля Полякова публично подколола коллегу, спародировав то, как артистка занимается аштанга-йогой.