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4 мин.

Тина Кароль выпустила Балкони — ироничный трек об обидах, любви и розах

Тіна Кароль - премʼєра Балкони
Фото: Тина Кароль

Певица Тина Кароль презентовала новую песню Балкони — легкую, гротескную и эмоционально ироничную композицию, которая еще до официального релиза стала вирусной в TikTok.

О чем песня Балкони от Тины Кароль

По словам артистки, песня уже собрала более 18 тыс. видео в популярной соцсети.

— На обиженных балконы падают. Эта история — о выборе: обидеться или улыбнуться, — сказала Тина Кароль, объяснив превращение народного шутливого выражения в песню.

Музыкальное видео к композиции сняли на территории одного из крупнейших тепличных хозяйств страны. Именно там, среди более 20 гектаров роз, и разворачивается визуальный образ песни. Как объясняет певица, подрезанная роза в клипе — символ того, как каждый раз, когда “любим, но мимо”, мы будто обрезаем собственные надежды на искреннюю, наивную любовь.

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Тина Кароль не скрывает, что работала над композицией с полной отдачей. По ее словам, подготовка к съемкам стала настоящим вызовом: она сбросила 4 кг, питаясь салом, и установила личные рекорды — 40 минут на скакалке и 15 минут в планке.

Реакция сети на песню Балкони от Тины Кароль

Первые слушатели уже успели оценить новый трек любимой исполнительницы. За два часа с момента релиза, клип набрал 6,5 тыс. просмотров. Поклонники не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать великолепную физическую форму артистки, над которой она упорно работает каждый день.

  • Тина такая красивая, что ей можно не петь, а просто стоять в кадре и радовать глаз. А пение, как бонус.
  • Мурашки от того когда люди делают то что хотят, когда не боятся экспериментировать, когда не следуют трендам, а сами их создают. Аплодирую, стоя, браво!
  • Ох, переживала за того парня с ножницами, который розу яростно резал. А вообще эстетика, как из самых известных французских журналов. Здесь уже не мимо, а попали.
  • В этом клипе невероятно все! Невероятная Тина, невероятный балет! Да еще и мои любимые цветы!
  • Песня вроде легкая, шуточная, но так метко поднят на поверхность основной тезис — теряем любовь, потому что сосредоточены на своих непроработанных травмах.
  • Вау! Визуальное наслаждение от видеоклипа и очень легкий трек.

Напомним, что работа Тины Кароль над собой довольно часто становится поводом для внимания медиа и шуток. Недавно, певица Оля Полякова публично подколола коллегу, спародировав то, как артистка занимается аштанга-йогой.

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