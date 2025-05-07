Поперек горла: Оля Полякова публічно підколола Тіну Кароль

Співачка Оля Полякова підколола свою колегу Тіну Кароль, спародіювавши те, як артистка займається аштанга-йогою.

Як Полякова підколола Кароль

Оля Полякова та Маша Єфросиніна згадали Тіну Кароль у новому випуску YouTube-шоу Дорослі дівчатка. Зіркові подруги обговорювали, хто і як готується до літа.

Полякова згадала свій марафон зі схуднення і наголосила, що він працює, адже його учасниці такі ж худі, як Тіна Кароль.

Зараз дивляться

– Марафон – річ! У мене там дівчата вже такі красиві, худі. Прям як Тіна Кароль, – сказала співачка.

Маша відразу ж вибачилася перед Тіною, додавши, що вони її дуже люблять, просто вона стоїть у Полякової “поперек горла”. Оля поправила подругу і сказала, що Кароль стоїть у неї “не поперек горла, а поперек дороги”.

Після цього Полякова вирішила спародіювати аштанга-пози, виконання яких часто демонструє її колега.

– Але ж як вона красиво стоїть! Вона стоїть в неймовірній аштанга-позі. Ти от тільки так можеш в носочках, а вона може у вузол взяти і завернутися, – прокоментувала Єфросиніна.

Нагадаємо, кілька років тому між співачками виник скандал через те, що Полякова назвала Кароль “відомою похоронною плакальницею”. Згодом Оля вибачилася, а Тіна своєю чергою заявила, що не тримає зла на колегу.

У лютому цього року Полякова сказала, що “любить Тіну як артистку”, а також визнала, що між ними існує конкуренція, проте вона не виходить за межі шоу-бізнесу.

Джерело : Маша Єфросиніна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.